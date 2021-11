Fyr mig - mit arbejde er ligegyldigt

Man ku' godt have fyret mig - og 25 procent af mine akademiske kolleger - uden at det kunne mærkes, skriver Carsten L. efter 15 år som akademisk medarbejder i sundhedsvæsenet

- 'Når det vigtigste ikke er målbart ... bliver det målbare vigtigst'.

- Siger det bare ...

Et par milliarder

Sådan skriver Lars B. i en af de 98 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil til et debatindlæg fra en meget ærlig eks-DJØF'er, der beretter om den enorme mængde spild-arbejde, han har været vidne til på kontor-gangene i det danske sundhedssystem. Og de penge, det koster, og de sygeplejersker og læger og andre medarbejdere på gulvet. der lider under Djøf-regimet:

- Ja, Djøf'erne har gjort deres indtog mange steder!

- Det er nok mere farligt for sundhedssektoren end en corona, skriver Poul Z. i en anden kommentar, og en radikal politiker fra Fyn, Kim Lei-Jensen, sætter ligefrem tal på:

Mangler grundig oprydning

- Ingen tvivl om, at der er et par milliarder skjult i det system. som kunne bruges til plejepersonalet i stedet.

- Og læger, der kunne få mange frigjorte timer til behandling i stedet for at udføre den absurde mængde af pseudoarbejde, man over årene har samlet sammen i de fleste organisationer, private som offentlige.

- Vores velfærd mangler ikke midler, vi mangler en grundig oprydning og så at komme tilbage til kerneopgaverne.

- Og så skal politikere stoppe med at kræve nye handlingsplaner, undersøgelser m.m., hver gang pressen kaster sig over en lille fejl i systemet.

- Kuren ender med at være værre end de små fejl, der uvægerligt opstår alle steder, skriver Kim, der har fået 64 likes.

Vi blev flere og flere

- Vi blev flere og flere, alt imens lægerne, sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, lægesekretærerne og portørerne råbte stadigt højere og mere desperat op om de forhold, de arbejdede under.

- Og inde i forvaltningens gange poppede endnu en 'Hurra Regionsrådet har godkendt den nye direktørs strategi med dertilhørende pejlemærker og indikatorer'-mail op.

- Herefter stod den på implementeringsseminarer, udarbejdelse af lokal strategiplan på afdelingsniveau, opfindelse af (kvantitative) målepunkter og interne nyhedsbreve, hjemmesideopdateringer og kommunikationsmails til en sundhedsfaglig omverden, der vist rystede stille på hovedet, men spillede med på legen.

Evalueringsrapport og vidensdeling: For helvede

- Nogle år senere ville vi så skulle lave en evalueringsrapport og vidensdele, præcis som vi gjorde det, hver gang en eller anden strategiplan skulle implementeres, skriver eks-DJØF'eren, og på Politikens egen side er der skrevet 34 kommentarer - en af de meste populære står Mads A., der har fået 63 likes - for:

- For helvede altså … er der nogen, der har modet til at gøre noget ved det her, skriver Mads, men hvad tænker du?