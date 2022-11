Fyrer folk: Gudskelov

- Ja, gudskelov for det.

- Der er bilskidt nok på vejene. Dobbelt op på afgift, så vi får færre biler og mere offentlig transport

- Grøn omstilling nu!!!!

Boblen er bristet

Vi er for mange

Sådan skriver Holger N. i en af de 30 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om bilhandlere, der ikke sælger nye biler og derfor må fyre folk.

- Vi driver en forretning. Og er vi for mange til kunde-flowet, så skærer man ned.

- Og det har vi gjort, siger Henrik Thomsen fra Globus Biler i Silkeborg til TVstationen, der nævner, at hans forretning mangler at sælge 30 biler pr. måned. Og at rabatter ikke ser ud til at hjælpe stort, når en Tesla, der før sommer kostede 580.000 kroner i dag står til 80.000 kroner mindre.

Der er nedgang for alle typer biler.

Annonce:

Folk er bange

Et kig på Danmarks Statistiks opgørelse over bilmarkedet, viser også et fald. Og kigger man videre i kommentarerne, kommer der nok til at gå en rum tid, før den tendens vender:

- Folk er bange for at bruge penge.

- Man ved ikke hvilken menneskeskabt skandale, der er på trapperne, skriver Daniel H. således, men hvad siger du?

300.000 km: Mekaniker undrer sig