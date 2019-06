Fyret efter mavefoto: Faldt i 17-årig piges 'honningfælde’

- Vi syntes, det var sjovt i starten.

- Det var så nemt, og han var rigtig naiv.

Sådan siger en anonym 17-årig pige til DR.dk, der skriver om de mange mange falske profiler, der findes på nettet - og hvordan man kan bruge sådan én til teste sine venner - og sin kæreste.

Det tog overhånd

Den 17-årige fortæller, hvordan hun oprettede en falsk pige-profil, som hed 'Leonara', og via den begyndte at tage kontakt med sin kæreste. bare for at tjekke, hvordan han reagerede over for en fremmed pige.

Men da kæresten så sendte mavefotos til den falske Leonoa-profil - helt uden at være opfordret til det - så var beskeden klar: Du er fyret. Og den model brugte hun også over for andre:

- Det endte med, at (den anden) fyr, som var en meget stille type, også sendte billeder til Leonora uden tøj på overkroppen helt ud af det blå.

- Det tog overhånd.

Ubehageligt at se ham i øjnene

- Det var ubehageligt at kigge ham ind i øjnene bagefter, når vi havde set hans mavebilleder, siger den 17-årige pige til DR.dk, der også kan fortælle, at Facebook i løbet af fem måneder har fjernet ikke mindre end 3 milliarder falske profiler.

8 procent er friske på at teste kærestens flirte-tilbøjlighedFor lidt mere

end et år siden kunne TV2 fortælle om en gruppe piger, der optrådte som professionelle 'lokkeduer' - piger, der hjælper andre piger med at kontrollere om deres kæreste er lidt for frisk på at skrive med andre piger. Det skabte en del debat, og af 20.687 læsere, der deltog her på nationen!, svarede de 8 procent, at de selv kunne finde på sådan en 'honningfælde'.

