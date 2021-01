Fyret efter Mettes mink-ordre: 89 procent har fundet nyt job

- Det er glædeligt at se, at så mange gode folk hurtigt har fået nyt arbejde.

- Det er selvfølgelig på en trist baggrund, og det har været et hårdt slag for medarbejderne, at deres hidtidige arbejdsplads blev lukket fra denne ene dag til den anden.

- Mange havde været på fodercentralen i mange år, og der var et godt fællesskab mellem kollegerne.

Skrækkeligt: 769 udenlandske mink-arbejdere

Minkavlerne kan også få arbejde

Sådan siger Kasper Oxholm Johansen, formand for Den Grønne Gruppe hos 3F Aalborg, til Fagbladet 3F om, at 32 af de 36 nu tidligere ansatte på Fodercentralen Limfjorden i Støvring allerede har fået job. Det er hele 89 procent.

Nogle har fået arbejde foderbranchen og resten produktionsarbejde eller arbejde inden for beton- og byggebranchen. De fire, der ikke arbejder p.t., er enten ledige eller under uddannelse.

Tidligere minkavler skammer sig: 'Helt ude af proportioner'

- Det er flot. Respekt, skriver Helle P på fagbladets Facebook-profil.

- Godt at høre, skriver Lotte B samme sted, og Preben O - der har fået 13 likes - synes vist også, de mange succesfulde jobskifter er postive. Men:

- Det kan minkavlerne også få.

Så hvorfor ti års løn?

- Så hvorfor ti års løn.

- Det får andre ikke, om de så har været 20 år i jobbet, skriver Preben med henvisning til de milliarder af kroner, et flertal i Folketinget vil betale minkavlerne i erstatning for tabt omsætning frem til 2030.

Tidligere minkavler om ny aftale: - Den ser fair ud

Indtjening i ti år

Ifølge aftaleteksten om erstatningen til minkavlerne, skal de berørte personer bl.a. have erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030. Og for mistet indtjening i år:

Den forventede, fremtidige indtjening for den enkelte avler baseres på en forventet pris på minkskind udregnet som et gennemsnit af de seneste ti års priser, dog fraregnet højeste og laveste værdi, skriver Finansmjnisteriet, men hvad tænker du?