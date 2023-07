Fyret: Holdt pause i fem timer

Stort set samtlige af de kommunale p-vagter, der har haft weekendvagter i Aarhus, har fået skæld ud - og nogle er fyret. Årsag: For mange og for lange pauser

- Hold pause hele dagen.

- Hver dag.

For fanden

Sådan skriver Ivan N. i en af de 73 kommentarer, der er skrevet på Aarhus-mediet Stiftens Facebook-profil om de p-vagter, der holdt så lange pauser, at de nu har fået en fyreseddel.

Stort set alle p-vagterne - der hedder city-assistenter i smilets by - havde nemlig tillagt sig den vane at holde pauser på op til fem timer når de var sat på weekendvagter. Og selvom cheferne har reageret med fyringer, skæld-ud og mere kontrol og overvågning, så er Ivan ikke den eneste, der synes, at en god p-vagt er en p-vagt, der holder pause:

Lad dem nu

- For fanden.

- Lad dem nu have de pauser. Jo færre p-bøder kan de da skrive ud, skriver Michael E. således i en anden kommentar, mens Lissa C. har det mere stramt med de lange p-bøde-pauser:

- En voldsom overvægt af mennesker, der synes, det er sjovt, at nogle offentligt ansatte har misbrugt deres job til, at hæve løn uden at arbejde, skriver hun, og Birgit N. bryder sig heller ikke om lange pauser:

De gør det, så du kan parkere

- Er det ikke for bl.a. din skyld, at der sørges for, at folk ikke parkerer på samme plads i flere dage, så du også har en chance for at holde pågældende sted, skriver Birgit i en fjerde kommentar, men hvad synes du?