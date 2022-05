Fyret soldat: Sku' aldrig ha' sagt noget

Daniel har været udsendt flere gange for Danmark, og han også fulgt opfordringen om at snakke med Veterancentret. Det fortryder han i den grad

- Jeg begyndte i Forsvaret i 2018.

- Jeg har været udsendt med til Irak og Estland.

- Og jeg har gjort som forsvaret anbefaler – taget nogle snakke med veterancentret både under og efter udsendelser.

- Det skulle jeg ikke have gjort, for det bliver nu brugt imod mig.

Min chef har gjort alt

Sådan indleder Daniel T et brev til nationen! om at føle sig rigtig skidt behandlet af det danske forsvar. Han ville nemlig meget gerne med kampbataljonen til Letland, nu hvor der skal vises militære muskler – men nogle chefer har læst i de rapporter, veterancentert har skrevet om de samtaler, han har haft. Og nu står han til at blive fyret.

Hold jer væk fra veterancentret

Daniels brev – som nationen! har bedt forsvaret om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Jeg har det fint, men der står ’PTSD-symptomer’ rapporten fra Veterancenteret.

- Og oveni har de skrevet til min chef, at jeg kunne få anfald osv.

- Min chef er heldigvis på min side og har gjort alt for at jeg kunne blive i jobbet.

- Jeg vil derfor anbefale at især aktive soldater holder sig væk fra veterancenteret og de tilbud de giver, da det kan ende som i min situation med en fyring.

Sku' have været til Letland

- Jeg skulle have været udsendt med holdet til Letland, men grundet Forsvarets beslutning om både at tage udsendelsen fra så har de oveni det også valgt at fyre mig.

- Jeg står nu uden job fra 01 september , skriver Daniel og nationen! har spurgt forsvaret, om det er korrekt, at en rapport fra veterancentret kan betyde fyring – og hvis ja, hvor mange gange det sker hvert år. Og hvad de siger til, at Daniel nu anbefaler aktive soldater, at lade være med at snakke med veterancentret?

Det sker meget sjældent

Og det svarer Veterancentret på sådan her:

- Vi kan ikke genkende forløbet i den konkrete personalesag, som vi heller ikke har mulighed for at kommentere yderligere på.

- I Forsvaret står vi på mål for at de soldater, vi sender ud på internationale missioner, er egnede til opgaven. En udsendelse er ofte krævende, og det er ikke tilstrækkeligt blot at være i god fysisk form for at blive udsendt. At være udsendt soldat kræver også en robust psyke.

- I yderste konsekvens kan en soldat blive vurderet uegnet til udsendelse på baggrund af sit psykiske helbred.

Og vi vil fortsat opfordre soldater til at snakke

- Heldigvis sker dette meget sjældent, og når det sker, så sker det med baggrund i en individuel psykolog- og lægefaglig vurdering.

- Når en soldat vurderes uegnet til udsendelse, sker det ikke blot for at passe på den pågældende soldat. Det sker også for at passe på soldatens nærmeste kollegaer under udsendelse samt af hensyn til familien og de pårørende hjemme i Danmark.

- Vi vil fortsat opfordre soldater og deres pårørende til at benytte sig af Veterancentrets mange muligheder for hjælp og støtte, da både forskning og klinisk erfaring viser, at en tidlig indsats har en forebyggende virkning i forhold til psykiske efterreaktioner, skriver Veterancentret, men hvad siger du?