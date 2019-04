Fyret: Taxachauffør afviste blind dame med førerhund

- Han var meget afvisende og kom med mange undskyldninger:

- Han hævdede også at han var allergisk over for hunde.

Lige ydmygende hver gang

Sådan lyder det fra blinde Inger S, der fortæller NRK.no om den behandling, hun fik, da hun for en god måned siden var kommet for sent afsted på arbejde - og havde brug for en taxa. For chaufføren ville ikke have førerhunden ind i sin bil.

- Det har jeg oplevet flere gange, og det er lige ydmygende hver gang, fortæller den blinde nordmand, der dog denne gang fik nok og hev sin stemmestyrede mobiltelefon med kamera op.

Vil bare kunne køre som alle andre

Det lykkedes hende at få et foto af chaufføren og bilens nummer, og efter en klage til kommunen, der slår fast at man IKKE kan bruge allergi som undskyldning for ikke tage blinde og deres førerhunde med, kan chefen for Taxi 3 fortælle, at den pågældende chauffør nu er fyret:

- Og hans chaufførkort er spærret, så han ikke kan køre for andre vognmænd i firmaet, fortæller Taxi 3-chefen, og det udfald har Inger det egentlig ret skidt med:

- Men jeg bliver nødt til at sige fra, når sådan noget sker.

- Jeg vil bare kunne taxi ligesom alle andre, siger hun til NRK,no. Hvad siger du?