Fyringsrunde truer 2000 COOP-medarbejdere: Udgør en risiko

COOP oplever at Arbejdstilsynet er blevet skrappere og oftere skrider med påbud og bøder ind for at beskytte de helt unge medarbejdere på 13-15 år. Og så er det lettere bare at fyre dem.

- Et rigtigt godt alternativ kunne være at ansætte voksne kvalificerede medarbejder til en ordentlig løn.

- Det ville klæde den virksomhed, som gør et stort nummer ud af at være noget for os alle sammen, og samtidig baserer der forretning med underbetalt arbejdskraft.!

For stor en risiko

Sådan skriver Per N i en kommentar på DR Nyheders Facebookprofil om den opfordring til at afskedige op mod 2000 ansatte, der i dag arbejder i COOPs 1200 butikker, arbejdsmiljøchef Thomas Hermann kommer med i dag. Årsagen er reglern for ungarbejdere, som har resulteret i flere påbud til Coop om unge og deres arbejdsmiljø.

- Det er simpelthen for stor en risiko og for dyrt at få påbud og bøder fra myndighederne, siger Thomas Hermann arbejdsmiljøchef i Coop til DR Nyheder. Coop fik i 2017 otte påbud, og har indtil 6. september 2018 fået foreløbig fem påbud.

Må en flaskedreng løfte en kasse tomme flasker?

- Kunne et alternativ ikke være bare at sørge for at følge reglerne, skriver Anne J i en anden Facebookkommentar, mens Alice N. peger på, at påbudene nok sklyldes tunge løft og farlige maskiner.

- En flaskedreng må ikke længere betjene flaskeautomaten og løfte de tomme kasser væk ..., skriver hun.

Svineri af rang - forældre burde overveje deres indkøb

På COOPs egen Facebook skriver Kenn L, at han mener at COOP trussel om fyringer, er pinlige:

- Hvordan fanden kan COOP tillade sig at blive sur over de påbud.

- Er det sådan at de er fuldstændige ligeglade med de unges ve og vel.

- Det er noget svineri af rang , at opfordre sine butikker til at fyre de unge på en i særdeleshed meget grov og useriøs baggrund.

- Jeg håber at mange forældre , vil overveje deres fremtidige indkøb i COOP, når de behandler unge mennesker på den måde, skriver Kenn L.

Hvad tænker du? Er det godt eller skidt at op mod 2000 13-15-årige står til at blive afskediget? Og kender du nogen 13-15-årige, der arbejder i COOP?