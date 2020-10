Fysiklærer faktatjekker Mette: Stikkontakter?

- 'Når vi i dag kan åbne Folketinget med grøn strøm i stikkontakterne, så er kun, fordi vores forgængere investerede i at udvikle vindmøller'.

- Ordene er statsministerens under åbningstalen i Folketinget tirsdag 6.oktober kl. 14.

- Men lad os lige tage et fakta check på dem.

Sådan indleder Thomas N, der er fyskilærer i gymnasiet og aktiv i foreningen ATOMiDA, et brev til nationen! om de energikilder, vi bruger i Danmark - og de energikilder de har i Norge og Sverige, som i disse dage leverer rigtig meget strøm til Danmark(link til energinet.dk, hvor man følge elproduktionen live).

Næsten halvdelen af den størm, der blev brugt i danmark tirsdag d. 6. kl. 16.30 kom fra Norge eller Sverige. Screenshot energinet.dk

Nedtur for vindmøller: Danmarks forbrug af A-kraft steg 30 procent

Gav Chernobyl 02 for fakta

Thomas har skrevet om kernekraft til nationen! en del gange. Du husker måske Fysiklærer anmelder TV-serien Chernobyl: 12 for drama, 02 for fakta(270 kommentarer) og Driver politikerne til vanvid: Atom-Thomas vil have svar (247 kommentarer). Og nu synes han det er helt på sin palds at gøre Mette Frederiksen og andre opmærksomme på, at vindmøller IKKE kan levere strøm, når vinden ikke blæser særlig meget. Samt at der lige ovre på den anden side af Øresund ligger et land, der får cirka 40 procent af deres strøm fra A-kraft.



Hans brev fortsætter derfor således:

Det meste strøm kom IKKE fra vindmøller

- På netop det tidspunkt hvor Mette Frederiksen sagde dette, kom kun en fjerdedel (27%) af strømmen i stikkontakterne i Danmark fra vindmøller.

- Resten kom langt overvejende fra afbrænding af fossile brændsler, biomasse og affald.

- Det er der vist ikke så mange, der vil kalde grønt.

- I gennemsnit kommer 5% af vor strøm desuden fra svenske atomkraftværker.

Kernekraft virker når vinden ikke blæser

- Det er rigtig grønt i og med at det ikke udleder CO2 og bruger langt mindre stål og beton og giver langt mindre affald end vindmøller.

- Derfor kan Sverige åbne sin rigsdag med langt mere grøn strøm i stikkontakterne end Danmark.

- Det kan Sverige pga. vand- og atomkraft som leverer hele tiden og ikke kun når vinden blæser, skriver Thomas, men hvad tænker du?