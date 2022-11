Går den igen? Næppe

- Normale virksomheder: Lad os betale nogen for at lave reklame for os.

- LIDL: Lad os se om vi kan få kunderne til at betale for, at reklamere for os.

Sådan skriver Mark M. i en af de 84 kommentarer, der er skrevet på Lidls Facebook-profil om de sko og fritidssæt dagligvaregiganten nu lancerer.

Nægter at være reklamesøjle

I august sidste år gik der nemlig total mode i Lidls farverige kondisko, der blev udsolgt og derefter forsøgt handlet til mange gange prisen på bl.a. dba. Men noget tyder på, at den ikke går i 2022:

Flyder over med annoncer: Til salg for op til 10.000 kroner

- Jeg elsker stærke farver, men nægter godt nok at være omvandrende reklamesøjle, så NEJ TAK!, skriver Bodil N. og Philip K er enig:

- Tror næppe den går igen.

Hvem vil se brandgodt ud? Emiren af Qatar

Lidl spørger kunderne, hvem der vil se brandgodt ud i deres nye outfits, og ser man på svarene, så er der ikke ret mange, der svarer mig:

- Den meget forelskede og blinde mands kone, må være mit bedste bud, skriver Tomas M. således:

- Til fastelavn, skriver Knud S.

- Emiren af Qatar, skriver Lars P., mens Christina B. nok allerede er på vej i Lidl:

- Jeg er vild med det kvinden har på. Ser dejlig behageligt ud, skriver hun, men hvad tænker du?