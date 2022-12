Gåse-drama: Kræver 300.000 kr

- Man bliver så træt.

- Der er skisme ikke noget at sige til, at der er krig i verden.

- Ja, de ligner hinanden, og hvad så!!

Sådan skriver Christina H. i en af de - hold fast 406 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil som det bitre ophavsrets-opgør, der ser ud til havne i retten, fordi legetøjsfirmaet Maileg (overskud på 64 millioner kroner ifølge Detailwatch) mener at virksomheden Aalborg Chokoladen (overskud på 1,5 million ifølge ejeren) bruger tegninger af deres figurer på en chokoladeæske.

Er alle fire år gamle?

Og Christina er ikke den eneste, der synes en retssag er i overkanten:

- Endnu en af de her latterlige krænkelser, som absolut ikke hører nogen steder hjemme...

- Er alle blevet 4 år, skriver Kisser B, mens Pia S. prøver at forestille, hvad chokoladefirmaet og legetøgsfirmaet vil miste/tjene:

Annonce:

- Øh, hvad er sammenhængen mellem legetøj og chokolade? Er der mulighed for forveksling?

Hvem taber på det her?

- Giver folk mon ungerne chokolade i julegave i stedet for legetøj grundet dette?

- Det bliver vist meget svært at bevise, at det her har påført legetøjsfirmaet et tab, skriver Pia.

Erik Mailil, ejer af og direktør i Maileg, siger til Nordjyske at man har forsøgt at lave et forlig med om chokolade-firmaets brug af figurerne - men at det er gået i vasken. Han siger også, at der ikke er nogen tvivl om, at det firma, der har designet papæskerne, har stjålet:

Direktør: Det er min kones gås

- Der er ingen andre end min kone, der tegner en snemand på den måde og en gås på den måde.

- Vi har lagt figurerne ovenpå hinanden, og de er fuldstændig identiske. Så vi er slet ikke i tvivl om, at de er kopieret, siger legetøjsdirektøren.

Annonce:

Chokoladedirektøren har stoppet produktion og markedsføring af papæskerne med de omstridte tegninger - men han sælger stadig æskerne i butikken i Aalborg.

TVMidtvest har sat tegningerne ovenpå hinanden, så man selv kan se, hvor meget de ligner - det kan du prøve her - men hvad siger du?