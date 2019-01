Gad ikke have den borger: Kommune afleverede 'den' på jobcenteret i anden kommune

- Nogen må kunne gøre noget ved Greve kommune.

- Det er jo så åbenlyst, at de eksporterer et problem.

Er det ikke forbudt?

Sådan skriver Inge P i en af de tre kommentarer, der er skrevet på Folketidende.dk om den urimelige situation, Nakskov Kommune mener, de er blevet sat i af Greve Kommune. Og Inge er ikke den eneste, der synes, at det er for galt, at at andre kommune bare sender deres stærks belastede borgere til Lolland.

- Det da social dumping. Er det ikke forbudt?

- Ellers burde det være det, skriver Johnnie P i sin kommentar og på avisens Facebook-profil er der også gang i debatten:

Se også: Helt ærligt: Kontanthjælps-modtagere kan ikke forvente at bo i centrum

Virkelig usmageligt

- Virkelig usmagelig tilgang til, hvordan man behandler mennesker og vores kommuner her på Lolland, som er hårdt presset i forvejen.

- Sådan en flytning er hverken etisk eller moralsk i orden, skriver Anne-Marie M.

Avisen skriver at Greve Kommune, ifølge Lolland Kommune, havde fundet et hus til en belastet borger og betalt indskud, flyttehjælp og også hjulpet borgeren med at komme på plads.

Og d. 3. december 2018 mødte en medarbejder fra Greve Kommune så op på jobcentret i Nakskov med den socialt udsatte borger. Værsgo.