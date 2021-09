Gad ikke ny chef: Sagde op

- Så' det ikke bare mig, der har det på den måde.

- Trist at vi som dagplejere/privat børnepasser skal gå med en evig frygt for, at det vi elsker at lave skal ende ud i at kommunen kommer efter os.

- Selv når vi blir' rost af forældrene, som ligesom er dem, som vi har den daglige kontakt med.

Fik nok - farvel

Sådan skriver Tina S. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook om en nu tidligere dagplejemor, Mette L., der fik nok. Det dejlige arbejde med børnene druknede nemlig efterhånden i regler og kontroller. Mette fortæller f.eks. til avisen, at hun skulle bruge en masse tid på at lave læringsplaner og test. Og at hun pludselig ikke måtte have familiens hund gående frit, mens børnene var i dagplejen:

- Det hele skulle være så strømlinet, da jeg fik ny pædagogisk leder.

- Eksempelvis måtte der ikke være en magnet-knivblok på væggen i køkkenet.

Loven gælder over hele landet

- Den skulle bare væk, fik jeg pludselig at vide, siger Mette L. til avisen, der også har talt med direktøren for dagplejerne i Esbjerg, der siger, at han ser på, at hvordan han kan gøre livet lettere for de over 200 dagplejere i kommunen. Men at der er i mange tilfælde er tale om landsdækkende lovgivning.

- Trist, skriver Algy H.i en anden kommentar på avisens Facebook, men hvad siger du?