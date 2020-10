Gæt deres nationalitet: Vejbod plaget af tyve

- Hvor er det træls at nogen ødelægger det for os andre.

- Jeg forstår ikke at man ikke kan respektere andres arbejde og initiativ.

Sådan skriver Nanna J i en kommentar på JydskeVestkystens Facebook-profil om Bjarne, der har lavet honning i tre år - og solgt det i en vejbod ved sommerhuset i Nørre Nebel.

Hver femte honningkrukke blev stjålet

For Bjarnes bod - der ligger centralt for store ferieområder som Henne, Nymindegab, Houstrup og Lønne - blev nemlig ramt af tyverier i denne sommer i et omfang, der fik ham til overveje, om tiden var løbet fra begrebet tillid, og om det var bedre om han lukkede boden:

- I den første sæson blev der slet ikke stjålet noget. I den næste sæson blev der stjålet en smule.

- Men i år er svindet helt oppe på 20 procent, fortalte Bjarne til avisen i begyndelsen af august.

Men tyvene var ikke tyskere

- Du godeste, hvor lavt kan man synke?

- I Danmark sørger vi alle for at ingen behøver at sulte, skriver Ebba J i en anden kommentar, og nu hvor turistsæsonen og honningsalget er gået ned i gear, kan Bjarne meddele avisen, at det alligevel ikke var nødvendigt at lukke boden.



For da de danske turister skulle hjem fra ferie og flertallet af nummepladerne på vejen var tyske, ja, så stoppede svindet:

- Det er i hvert fald ikke de tyske turister, der tager honningen uden at betale, konkluderer Bjarne nu i avisen.

I juli bragte nationen! et opråb fra en sommerhusudlejer, der også kunne mærke, at danskere opførte sig anderledes, end de tyske turister plejer at gøre, men hvad tænker du?