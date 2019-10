Galimatias i Jylland: Tre milliarder for at spare seks minutter

Der er ingen danskere, der har brug for den her løsning. Der er til gengæld mange helt almindelige danskere, der får deres liv ødelagt af den her fjollede togbane, skriver Jens om planerne om ny linjeføring ved Aarhus.

- Bane Danmark har nu indstillet deres forslag til linjeføring fra Aarhus mod Odense.

- Der er desværre tale om decideret galimatias?????

- Man vil bruge milliarder af kroner (tror det er 3,6 milliarder) for at vinde seks minutter.

- Til ingen verdens nytte.

Der findes andre måder

Sådan indleder Jens S et brev til nationen! om de nye tog-spor, der efter planen skal ligge mellem Horsens og Aarhus. Bane Danmark pegede i onsdags på en linjeføring øst om Solbjerg som den bedste løsning, men Jens mener, at den bedste løsning er at lade være med at lægge nye skinner. hans brev - som han håber vil sætte gang i en kæmpedebat - fortsætter derfor således:

- For disse milliarder, ødelægger man store dele af Østjylland, en masse østjysk natur og skovområder, vandindvindingsområder og generer en masse mennesker og kommer frem til et uambitiøst resultat.

- Men det er ikke sådan her man laver hurtig adgang fra Nordjylland, eller Østjylland til København.

- Kunne Bane Danmark have lyttet til brugerne og de berørte på 'linjen'?

Bro mellem Jylland og Sjælland?

- Der findes så mange andre måder man kunne optimere togtrafikken i Danmark på, så mange andre linjer, man kunne tegne på et kontor.

- Hvordan med ideen om en bro mellem Jylland og Sjælland ? En fast forbindelse? Hvordan med optimering af de eksisterende linjer?

- Og kigger man på hurtigtog i andre lande? Tog i rør, under jorden, eller langs motorveje, skriver Jens S.

Vil skære af seks minutter af rejsetiden

BaneDanmark skriver, at den nye banestrækning forventes at blive ca. 23-24 km lang, og løber fra Hovedgård nord for Horsens til Hasselager syd for Aarhus. Der er afsat 3,5 mia. kr. til projektet (2017-priser).



- Den nye strækning vil reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Den nye strækning vil også skære seks minutter af rejsetiden.

- Derfor er strækningen en forudsætning, hvis rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres til en time.

- Ny bane Hovedgård – Hasselager vil også aflaste den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantområdet.

- Det giver mulighed for flere afgange og højere hastigheder, men hvad tænker du?