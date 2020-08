Galskab: Vil forære afviste asylsøgere 20.000 kr

Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere, som opholder sig ulovligt i Danmark. De har efter grundig sagsbehandling vist sig ikke at have et beskyttelsesbehov og har således fået afslag på asyl i første instans i Udlændingestyrelsen og derefter endeligt afslag i Flygtningenævnet. Det koster gennemsnitligt ca. 300.000 kr. at have én afvist asylansøger indkvarteret på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark i et år.

Som det er i dag, vil asylansøgere, der får afslag på asyl i Udlændingestyrelsen, automatisk få deres sag påklaget til Flygtningenævnet. Her skal der tages endelig stilling til, om asylansøgere skal meddeles asyl eller ej.

Med forslaget ønsker regeringen at indføre et vindue på 14 dage efter afslaget i Udlændingestyrelsen, hvor udlændingen aktivt skal træffe et valg om enten at rejse hjem eller om at få prøvet afgørelsen i Flygtningenævnet. I løbet af den tid skal Hjemrejsestyrelsen rådgive udlændingen om muligheden for hjemrejsestøtte og informere om bl.a. andelen af stadfæstede asylafgørelser for den pågældende nationalitet.

De udlændinge, der inden for vinduet på 14 dage vælger at rejse hjem, vil få en kontant udbetalt hjemrejsestøtte på 20.000 kr. Det får de som et supplement til den in kind hjemrejsestøtte på op til 20.000 kr. til frivillig hjemrejse, som udlændinge i udsendelsesposition i forvejen kan tildeles. In kind hjemrejsestøtte er konkret støtte i hjemlandet, som f.eks. kan omfatte midlertidig indkvartering, hjælp til at komme i beskæftigelse og medicin mv.

De udlændinge, der inden for vinduet på 14 dage derimod ikke vælger at rejse hjem, vil automatisk få deres asylsag prøvet ved Flygtningenævnet – præcis som det er tilfældet i dag.

Ca. 83 pct. (1.627 ud af 1.964) af de asylansøgere, der i 2019 fik behandlet en klage over afslag på asyl, fik stadfæstet afslaget i Flygtningenævnet. Fx fik 137 ud af 139 asylansøgere fra Irak stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag i Flygtningenævnet i 2019. For asylansøgere fra Marokko var det 17 ud af 17, der fik stadfæstet et afslag i 2019.

Forslaget omfatter ikke udlændinge, der får afslag på asyl, fordi de helt åbenbart ikke har et asylbehov (åbenbart grundløse sager), og de udlændinge, der kommer fra lande, hvor der er en forhåndsformodning om, at der helt åbenbart ikke er et asylbehov (åbenbart grundløse haster sager). Forslaget omfatter derudover ikke udlændinge, der ikke får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark.

Kilde: uim.dk