Galskab: Vind gratis el

Kritikken vælter ned over et britisk morgen-TV-program, der selv mente de havde fået en god ide. Men er det dårlig stil at have 'gratis el i fire måneder' som præmie?

- Det er et kæmpeproblem.

- Jeg har sådan en el-måler, hvor man skal betale forud for strømmen.

- Og det slår mig ihjel.

Åh gud tak: Vandt gratis el

Sådan svarede den mandlige TV-seer, der mandag morgen ringede ind til det britiske TV-show 'This morning' for at være med i dagens lykkehjul.

For værterne havde nemlig en nyskabelse - man kunne vinde fire måneders gratis el i stedet for penge - og værterne spurgte manden, om han havde problemer med at betale sin energiregning.

Galskab

Og heldigvis for programmet og manden endte hjulet med at lande på energiregningen.

- Åh gud, tak. Fantastisk. Sikke en lettelse, lød det fra manden, da gevinsten var hans. Men ser man på de kommentarer andre seere skrev på bl.a. Twitter, så var det en utrolig skidt ide med gratis el som præmie:

Trist billede

- At have 'energiregninger' som præmie på et Spin To Win er et meget trist billede på samfundet lige nu...

- Hvordan er vi dog nået til dette punkt? Galskab, skrev en Twitter-bruger.

- Tror ​​jeg er vågnet op i et parallelt univers, skrev en anden.

- Det plejede at være en ferie man kunne vinde. Vi er i en rædselsvækkende situation, skrev en tredje.

Så ved man at ens land er forbandet

- Du ved, at dit land er forbandet, når sådan et show tilbyder at betale dine energiregninger som en præmie på Spin to Win-hjulet, skrev en fjerde, men hvad tænker du?