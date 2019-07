Gamle-Mogens raser over besked fra Danske Bank

Da Mogens forleden gik på mobil-bank for at betale regninger, fik han besked om at hans telefon snart er for gammel. Mogens er 87 år og troede faktisk, at den fire år gamle LG x935, kunne holde hans liv ud.

- Jeg har en fin mobil, den er cirka fire år gammel.

- Den kan både tage billeder, og jeg kan snakke med min datter, og den kan sms’e.

- Men nu kan den så ikke bruges til at gå i banken.

De tvinger mig jo faktisk til at købe en ny

Sådan lød det forleden fra seniorborgeren Mogens, der synes, at Danske Bank - som han ellers har været ret tilfreds kunde hos igennem mange år - er lige lovlig smarte og udviklingsorienterede nok, med deres seneste opdatering af mobil-banken.

Og i det svar, Danske Bank på opfordring har sendt til nationen! (læs det nedenfor) kan man se, at Mogens langt fra er den eneste kunde, der bliver ramt.

Mogens klage fortsætter nemlig således:

- Forleden kom der en besked op på skærmen om, at de ændrer system fra d. 7. juli.

- Så nu sidder jeg så her – 87 år gammel – og bliver vred.

- De tvinger mig jo faktisk til at købe en ny telefon, selv om den jeg har fungerer glimrende.

Der er jo langt til nærmeste filial

- Og jeg vil da gerne bruge mine penge på noget andet end at købe en telefon, bare for at kunne ordne mine bankforretninger, som ikke er så omfattende igen.

- Og der er jo efterhånden langt til den nærmeste filial.

- Det er som om, at de er ligeglade med os almindelige kunder, og det synes jeg ærlig talt er skuffende, slutter Mogens, der - når han læser svaret fra Danske Bank - nok ikke bliver mindre skuffet. Line Munkholm Haukrogh, der er chef for digital kanaludvikling i Danske Bank, skriver nemlig således:

- Først og fremmest er vi glade for, at så mange kunder bruger vores mobile løsninger.

Vi skal modstå angreb fra hackere

- Men det er også vigtigt, at det er trygt at bruge vores løsninger, og derfor vægter vi sikkerhed meget højt.

- Det medfører, at vi løbende opdaterer vores mobilbank og andre mobile løsninger, så de bedst muligt kan modstå angreb fra fx hackere.

- Desværre betyder det, at man som kunde kan opleve, at man ikke længere kan bruge vores mobilbank, hvis man har en ældre telefon.

- Hvis man ikke har mulighed for at købe en ny telefon, har vi i stedet en række andre løsninger, herunder tastselv-service på telefonen eller vores Letbank, der kan bruges fra de fleste telefoners browsere.

- Med den seneste opdatering anslår vi, at ca. 3800 kunder – svarende til 1 pct. af vores mobilbank-kunder – skal have en ny telefon eller benytte sig af et af vores alternativer, skriver Line, men hvad synes du?