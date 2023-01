Gammel mand til 13-årig: 'Vil du sutte?'

En rektor på en svensk folkeskole tilbød angiveligt en 13-årig pige 500 svenske kroner for et blowjob

- En voksen mand vælger at chatte med et barn. Og tilbyder barnet penge til at købe sex.

- Bemærk 'vælger'! Han var ikke tvunget.

Sådan skriver Leina N. i en kommentar på den svenske forening Dumpens Facebook-profil om deres seneste fangts.

En 60-årig rektor på en grundskole, der efter en meget langvarig og omfattende chat med en person, der udgav sig for at være en 13-årig pige, dukkede op for at møde pigen.

Rektors chef: Disciplinære foranstaltninger undersøges

Rektoren, som Dumpen fangede og konfronterede på video, er nu ifølge den store svenske avis Expressen blevet bedt om blive hjemme fra arbejde af sin arbejdsgiver, mens sagen bliver undersøgt.

Annonce:

- Undersøgelsen skal klarlægge fakta og identificere, om og i givet fald hvilke yderligere foranstaltninger, der skal træffes - for eksempel disciplinære eller arbejdsretslige foranstaltninger eller en mulig politianmeldelse fra byen.

- Vi har ikke oplysninger om, at der er sket noget på skolen, skriver den 60-åriges chef til avisen, men hvis man ser chatten mellem manden og den person, der udgav sig for at være en pige på 13, så er der ikke meget at være i tvivl om.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

500 for at sutte

- Hvis du vil sutte, kan du måske få 500 (svenske kroner, red.), skriver manden angiveligt i chatten, som du kan se her.

Dumpen bliver drevet at de to voksne - Sara Nilsson og den tidligere højdespringer Patrik Sjöberg - der begge har været udsat for overgreb, da de var børn.

Foreningen har ifølge Expressen fået voldsom kritik for arbejdsmetoderne, men avisens læserne er vist ret tilfredse:

- Hvor er vi heldige, at der findes ildsjæle som Dumpen, der gør livet surt for folk, der vil gemme sig, skriver Mette A. således i en kommentar, og Martin N. er enig:

Annonce:

- Men nu venter vi bare på, at en eller anden juraprofessor går ud og kritiserer ... Dumpen, skriver Martin, men hvad tænker du?