Gammel stuepige vækker jubel: 150 i timen

- Vi har tidligere haft yngre mennesker til at hjælpe på hotellet.

- Men vi kan ikke få nogen.

Arbejdsløs: Problemet er kræsne chefer

Løsningen har været folkepensionist i et år

Sådan siger Kristian Rossau fra Agerbæk Hotel til Jydskevestkysten, om den mangel på arbejdskraft han ligesom rigtig mange andre i hotel- og restaurationsbranchen oplever for tiden.

For nylig stod en direktør fra Hotel Koldingfjord frem og klagede sin nød - og fortalte, at de ledige han fik fra kommunen, ikke kunne bruges: Direktør: De arbejdsløse kan ikke arbejde

Men nu fortæller hotelchefen fra Agerbæk, at de har fundet en løsning. En 67-årig kvinde, der efter at have arbejdet som social- og sundhedsassistent og klinikassistent hos en ørelæge, har droppet livet som folkepensionist. Og taget jobbet som stuepige.

- Og vi kan godt bruge en til. De kan se frem til at få en timeløn på 150 kr, siger hotelchefen til nationen!

Krydser fingre: Søger job som kassedame

Mega-svært at at finde arbejde

Ansættelsen af den 67-årige vækker jubel på avisens Facebook-profil:

- Det er da godt at nogen vil ansætte over 50, skriver Brian M og Elena P. er enig:

- Det er så godt at nogen tager problemet op og gør noget ved det.

- Alt for mange tæt på pensionsalderen har mega-svært ved at finde arbejde og er så frustrerede over det.

- Bare fordi man når pensionsalderen er det ikke alle, der ønsker at gå på pension, skriver Elena, men hvad tænker du?