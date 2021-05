Gammelt vandskade-eventyr: Ingen regning og ny lejlighed

- Vi bor i en bolig, ejet af Stenløse-Ølstykke Boligforening og administreret af KAB.

- For noget der ligner ti år siden havde vi en skjult rørskade i gulvet under vores daværende badeværelse. Den lavede en alvorlig fugtskade på vores lejebolig.

Hele boligen skulle fugtsaneres

Sådan indleder Niels E en ret så usædvanlig mail til nationen! - en mail han skrev efter at have læst om ZA, der på ét år har haft to vandskader i sit rækkehus i Rødovre.

ZAs sag er nemlig gået i hårdknude: boligselskabet mener, at det er hendes forsikring, der skal sørge for genhusning - mens hun mener, at boligselskabet hellere skulle sørge for at give hende et nyt hus.

Og efter at have læst om den sag her på nationen!, fik Niels lyst til at dele sit gamle vandskade-eventyr med læserne. For her endte alt nemlig godt. Og den slags synes Niels også der skal være plads til:



Vi fik en attraktiv erstatningsbolig

- Hele boligen skulle fugtsaneres, og vi fik en erstatningsbolig, medens det foregik.

- Og da erstatningsboligen var mere attraktiv end vores fugtskadede bolig, så aftalte vi med Stenløse-Ølstykke Boligforening, at vi kunne blive boende i erstatningsboligen, så vi slap for at skulle flytte to gange.

Forsikringen betalte flytning og skader på indbo

- Vores egen forsikring betalte for flytningen, og de skader vi havde på vores indbo.

- Udgiften til vores flytning og de skader vi havde, løb op i ca. 20.000 kroner, og vi kunne måske godt ha’ presset citronen lidt hårdere, men vi var godt tilfredse.

- Vi havde fået betalt flytningen til en lidt mindre bolig, som ligger utroligt godt i bebyggelsen.

Vi slap nok også for stor fraflytningsregning

- Og vi havde boet i den fugtskadede bolig i ca. 20 år - og naturligvis slidt godt på den - så under normale omstændigheder, så ville vi nok ha’ fået en stor regning ved en fraflytning.

- Men den slap vi helt for, skriver Niels, men hvad med dig?