Gas-chok: Kunder får 77 mio. retur

De fleste gaskunder fik et aconto-chok i efteråret, da gasregningen eksploderede. Nu viser det sig, at der blev betalt alt, alt for meget - og at de fleste kunder skal have penge tilbage