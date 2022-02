Gaskunder: Dumt at true Putin

Europa - og Danmark - er dybt afhængig af gas fra Rusland. Og mange er bange for at Putin bliver så vred over EU-landenes og USAs sanktioner, at han vil skrue gaspriserne endnu mere op.

- Vi (har) aldrig været så afhængige af russisk naturgas som nu.

Sådan siger Michael Bremerskov Jensen, der er fagchef for international handel i Dansk Erhverv til Politiken om de sanktioner Danmark og andre lande nu indfører for at straffe Rusland.

Når vi straffer Putin

Sanktioner, der skulle presse russerne til at opgive deres Ukraine-indsats, men som altså kan ende med at ramme os selv, hvis Rusland stopper for den gas, der via rørledninger i Østersøen og gennem Hviderusland og Ukraine varmer vores huse op og holder gang i industrien. Eller hvis Rusland bare hæver prisen, som den tidligere russiske præsident Medvedev skrev forleden på twitter:

Russisk trussel: Fordobler pris på gas

Straffer os selv

I Tyskland - som har meddelt russerne, at godkendelsen af den nye gasledning Nord Stream 2 er sat på pause pga af Ukraine - er borgerne nervøse, for om deres varmepriser nu vil eksplodere. Lige nu udgør gas fra Rusland cirka 40 procent af den gas, tyskere - og danskere - bruger. Og på den store avis Bilds Facebook-profil skriver Oliver M. derfor:

- Jeg kan kun gentage det igen - og igen.

- Taberne ender med at blive os almindelige borgere. Scholz (den tyske statsminister red) og hans slæng er helt ligeglade med os, skriver Oliver, og Andre S er heller ikke i tvivl om, at Tysklands trusler mod den russiske gasleverandør, vil give bagslag:

- Nu straffer vi Putin med at skade os selv.

- Tag den Putin, skriver Andre, der har fået 144 likes, for den analyse, men hvad siger du?