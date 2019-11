Gav dødssprøjte til syg kone: Nu bliver han hyldet

Selv om byretten i svenske Ångermanlands konstaterer, at han udførte sin syge kones sidste vilje, så skal en svensk mand straffes med 18 måneders fængsel for drab. Det synes mange - især kvinder - er helt forkert

- Jeg synes, du gjorde din kone en fin tjeneste.

- Ønsker dig alt godt.

Sådan skriver Anne P. i en af de mest populære af de 368 kommentarer, der foreløbig er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om 63-årige Richard, der netop er blevet idømt halvandet års fængsel for at have slået sin syge kone ihjel.

Du er en helt

Konen, der led af kronisk træthedssyndrom (ME/CFS), havde selv forsøgt at afslutte sit liv, som hun beskrev som 'et torturkammer', og hendes sidste vilje var at dø. Og det ville manden gerne hjælpe med.

- Det anses som klarlagt, at hans handling udelukkende var foranlediget af omtanke og kærlighed.

- (Men) med fortsæt berøve en anden persons liv er en kriminel handling - uanset om drabet skete med denne anden persons samtykke, lyder det ifølge avisen fra domstolen, men et kig på de Facebook-kommentarer, som dommeren har fået, afslører, at mange er helt uenige:

Håber at ender med en lovændring

- Du er en helt. Og må din kone langt om længe hvile i fred.

- Håber at det her ender med en lovændring. Keep strong, skriver Marie A. i en anden kommentar, og Helena S. har fået voldsomme 450 likes for denne opbakning til den drabsdømte:

- Man må gerne hjælpe sine elskede husdyr med at sove roligt ind, når de er for syge eller ikke orker livet mere.

- Men en stakkels mand, som har set sin kone lide i mange år, bliver straffet, når han gør det af barmhjertighed.

- Det er helt skævt. Jeg lider med ham, skriver Helena, men hvad tænker du?

