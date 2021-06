Gavekort: Pengene er nok tabt

- Min kone og jeg er så ’heldige’, at vi har modtaget et gavekort til en biograf-tur for 2.

- Vi fik det i vinteren 2020 - inden corona.

- Gavekortet har så åbenbart en ’udløbsdato’, men den kender vi ikke Gavekortet skal nemlig ’aktiveres’.

- Jeg har nu i 3 uger forsøgt at kontakte firmaet Oplevelsesgaver via tlf og mail.

- I svar mailen skriver de, at man bør have svar indenfor 10 dage.

- Jeg afventer stadig.

De holder jo kunderne for nar

Sådan indleder Michael C en mail til nationen! om at være ejer af et gavekort, som han ikke ved, hvornår udløber. Michael skriver at han faktisk næsten er ligeglad med gavekortet, men han synes firmaets måde at ignorere ham på er noget svineri.

Han håber at omtale på nationen!, kan få dem til at svare på de mails, de har liggende. Og behandle deres kunder bedre i fremtiden.

Hans mail – som nationen! har send til firmaet Go Dream, der ejer Oplevelsegaver – fortsætter nemlig således:

Kundeomsorg???

- De holder egentlig folk for nar, da jo bare sælger videre.

- Deres ’kundeomsorg’ pr. telefon er pt lukket, da de åbenbart mener det er mere effektivt at besvare mails.

- Deres Facebook er aktiv, men de svarer sjovt nok kun på beskeder omkring nye salg, og ikke om forlængelser og It problemer.

- Konkurrencer og nye produkter såsom ’husk fars dag’ osv. har de haft tid til, men de kan ikke hjælpe med specifikke problemer såsom aktivering.

Nå, pengene er nok tabt

- Nå.

- Pengene er nok tamt. Livet går videre.

- Men de bør stoppes, skriver Michael og nationen! har sendt Michaels gavekortnummer og spurgt Oplevelsersgaver/Go Dream, hvad de selv synes om deres kundeservice? Og om, hvor lang tid Michaels biogavekort gælder?

nationen! har ventet ti dage, men ikke modtaget noget svar. Til gengæld har nationen! modtaget endnu en henvendelse fra en gavekortejer, der heller ikke føler sig godt behandlet. Det er Anne, der har forsøgt at få GoDream/Oplevelsesgaver til at svare på dette spørgsmål:

Vil have mine penge retur

- Jeg vil gerne vide hvordan det kan lade sig gøre, at jeg kan købe gavekort og ikke indløse dem jeg har??????????????

- Derfor anmoder jeg om at jeg vil have mine penge retur for alle de gavekort jeg har liggende.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil jeg gå videre til de relevante myndigheder, skriver Anne, der har gavekort fra Oplevelsesgaver/Godream på ialt 3.997,- kr. Bl.a dette:

Ansætter flere folk så kunderne kan få omsorg

På GoDream/Oplevelsesgavers Facebook-profil er der også en del utilfredse beskeder fra kunder. Og én af dem, har fået dette svar:

- Hej, vi er bestemt ikke konkurstruet.

- Vi oplever bare mange flere tekniske udfordringer end vi nogensinde havde kunne forudse og dette har medført meget forlænget svartid på jeres henvendelser, da vi modtager flere henvendelser end vores kundeomsorg kan følge med på.

- Derfor har vi ansat nye kundeomsorgsmedarbejdere, så i alle kan få den hjælp i fortjener, skriver en kundeomsorgsmedarbejder, men hvad tror du?