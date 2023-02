Gavmild: Betaler elregninger på 47 mia.

- Regeringen har bevilget elstøtte til husholdningerne på 44,7 mia. norske kroner for 2023.

- Godtgørelse for elforbrug i december 2023 udbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder norske kroner.

Støtte når prisen passerer 47 øre pr kilowatttime

- For 2022 skønnes eltilskudsordningen at have kostet 30 milliarder norske kroner.

- Det betyder, at de samlede betalinger til elstøtte i 2022 og 2023 kan nå op på over 70 milliarder norske kroner (svarende til mere end 47 milliarder danske kroner red.).

Sådan skriver Olie- og Energiministeriet i Norge nu om den måde, man her har valgt at støtte borgere, der har svært ved at betale de priser, strømmen bliver handlet til for tiden.

Annonce:

Udløber til nytår

Ordningen fungerer således, at når den gennemsnitlige markedspris (elspotpris) for måneden passerer 47 øre per kilowatttime (kWh), betaler staten 90 procent af elprisen over dette niveau.

De 90 procent gælder frem til 1. april, hvor regeringen kun vil støtte med 80 procent af prisen over 47 øre.

Til oktober kan borgerne dog igen få 90 procent af prisen over 47 øre, men ordningen udløber 31.12 2023, skriver Olie- og Energiministeriet i Norge.

Vil koste 49 milliarder

Danmark har 144 mia i overskud på kontoen

I Danmark er elafgiften sat ned fra 68,9 øre pr. kWh til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i første halvår 2023. Det vil ifølge skatteministeriet betydem at en husstand med et almindeligt årligt elforbrug på ca. 4.000 kWh får en besparelse på i alt ca. 1.700 kr. (inkl. moms).

Den midlertidige lempelse af elafgiften i de seks måneder kommer til at koste staten et indtægtstab på cirka 3,5 milliarder. Men for tre uger siden kunne Berlingske berette, at foreløbige tal for 2022 viser, at der var et plus på hele 144 milliarder kroner på statens konto sidste år. Og det endelige overskud for 2022 kan komme langt højere op, men hvad tænker du?