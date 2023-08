Gebyr 125 kr.: Hvorfor?

Sørens løn kom ikke pga. en teknisk fejl, og banken krævede samtidig 125 kr. for et overtræk

- Hej.

- Den 31/5 skulle jeg modtage løn, men der kom ikke noget.

- Der var sket en teknisk fejl, så lønnen ikke kunne overføres.

- Det ville blive rettet senere på dagen, men der skete ingenting.

- Så da min bank betaler mine regninger, bliver der underskud på konto.

Hvem skal betale?

Sådan indleder Søren P. et brev til nationen! om at betale regninger med sin løn – og ikke få den udbetalt til tiden. For Sørens bank har samtidig taget et gebyr for overtræk. Et gebyr, der er på 125 kroner.

nationen! har spurgt Arbejdernes Landsbank, hvorfor de synes det er rimeligt, at han skal betale for et nedbrud han intet har at gøre med. Og deres svar kan du se nedenfor, Søren brev fortsætter nemlig således:

- Hvem skal betale de 125?

- Jeg vil ikke, da det er et pålagt gebyr, hvormed jeg er uden skyld.

- Ja, 125 er ikke meget , men det er princippet, af man kan blive pålagt gebyr og der er ikke nogen, der vil vedkende sig dette

Jeg overlever nok

- Jeg overlever nok, men hvad med dem der ikke har råd, skriver Søren og nationen! har fået det her svar fra Arbejdernes Landsbank:

- Vi kommenterer ikke på konkrete kundesager men kan helt generelt sige, at er der tekniske problemer med lønudbetaling så hjælper vi naturligvis.

- Men har man eksempelvis overtræk eller andet inden disse problemer opstår så skal de løses særskilt, skriver Arbejdernes Landsbank, men hvad siger du?