Gebyr løb løbsk: Direktør griber ind

I fire år har borgere, der står registeret som ejere af et uforsikret motorkøretøj, fået dagsbøder på 250 kr. Men nu indfører DFIM et gebyrloft

- Vi har ingen interesse i, at enkelte borgere oparbejder så stor en gæld, og derfor indfører vi nye sagsgange, som skal hjælpe borgere til at agere hurtigere.

- Det betyder blandt andet, at vi indfører et gebyrloft på 60.000 kr. – kombineret med en tidlig særlig indsats for bistå borgerne med at få bragt forsikringsforholdene i orden.

- Så undgår vi, at motorkøretøjer kører rundt på de danske veje uden en lovpligtig ansvarsforsikring.

Scooter-ejer kunne ikke huske ret meget

Sådan lyder det nu fra Maria Clausen, direktør i DFIM , i en mail til TVSyd om den gebyrmaskine, der har kværnet løs siden januar 2019, hvor ejere af motorkøretøjer fik daglige gebyrer, hvis deres køretøj ikke var forsikret.

For mange af de borgere, der blev ramt, har oparbejdet gældsposter på mere end 100.000 kr. Der var i flere tilfælde tale om om folk, der havde solgt deres køretøj uden at afmelde det.

- Jeg kan ikke huske, hvad jeg betalte for den scooter. Jeg kan heller ikke huske, hvad jeg solgte den for.

Endte med gebyr på over 100.000

- Jeg kan heller ikke huske, præcis hvornår jeg solgte den. Det eneste jeg kan huske er, at det var en billig kinesisk 4-takt maskine, som maks har kostet 1500kr. Nok nærmere 1000, skrev en af de gebyrramte borgere, Thomas V., til nationen! sidste år, men nu siger DFIM, at man aldrig vil opkræve dagsgebyr for køretøjer, hvis borgeren kan godtgøre, at køretøjet er solgt.

Thomas Vs gæld var vokset til 139.250 kr, men hvad siger du til at der nu bliver indført et gebyrloft på 60.000 kr?