Genbrugsbutik fandt stort pengebeløb i pose med tøj: Seks har henvendt sig

'De folk, der tror de kan score de penge, skulle fandme ha et par flade og skamme sig langt ned i helvede.'

Sådan skriver Annette J i en af de kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook-profil om et 'større pengebeløb', der blev fundet i en pose med gammelt tøj i lørdags i Folkekirkens Nødhjælps butik i Store Heddinge.

Sgu ingen skam

Seks personer har nemlig henvendt sig til politiet, der hentede pengene i en patruljevogn, men ingen af de seks kan godtgøre, at det er dem, der skal have pengene udleveret, og Annette er ikke den eneste, der synes, at de er lige frække nok.

'Folk har sgu da ikke skam i livet.

- Tænk at drive plat på andres ærlighed, skriver An'mary J og Karina HO er heller ikke begejstret:

- Ej hvor pinligt.... Ærlig talt', skriver hun.

Seks henvendelser - seks afvisninger

Politiet skriver da også i deres døgnrapport fra weekenden, at 'ejeren kan rette henvendelse med en nærmere beskrivelse af de indleverede effekter og skal kunne godtgøre at være rette ejer', og tilføjer, at man af den grund ikke vil komme med yderligere oplysninger om de indleverede effekter, ud over at pengebeløbet er femcifret.

Måske de har afleveret sækkefulde

Politiet kan kontaktes på tlf. 114, og Anja J er pt. den eneste af TV2 Lorrys Facebook-venner, der tror på, at de seks, der foreløbig har henvendt sig, havde ærlige hensigter:

'Måske de alle har haft sækkefulde poser med til genbrugen og bare ville udelukke, at det var deres penge', skriver hun. Hvad tænker du?

Kunne du finde på at henvende dig til politiet om et 'større pengebeløb' - selvom du inderst inde godt vidste, at pengene ikke tilhører dig?

Og hvad ville du sige for at overbevise politiet?

