Gennemgår sygeplejerskes løn: 575.000 kr.

- Min samleverske havde i 2020 en årsindtægt på 575.000 kr. eks. pension - og 65.000 kr. i pension i alt 640.000 kr.

- Det indbefatter omtrent fire overarbejdsdage og tillæg grundet 10 års erfaring.

- Hun arbejder som intensiv sygeplejerske med skiftende vagter dag/aften/nat.

- Hun får udbetalt den sjette ferieuge og fik udbetalt ferietillæg.

Der må være ulemper

Sådan skriver E. til nationen! om det strejkevarsel, Dansk Sygeplejeråd kom med i sidste uge – en strejke, der kommer, efter at sygeplejerskerne stemte nej til en overenskomst, der ville give dem en lønstigning på 5 procent ligesom f,ex sosu'er. E. og konen (som optræder anonymt, da de ved, at de bliver upopulære, men nationen! kender naturligvis deres navne) er MEGET opsatte på at fortælle, at der altså er nogen i skaren af sygeplejersker, der har en - i deres øjne - fin løn. Men også sætte fokus på, at man kun får en høj løn, hvis man arbejder fuld tid og har skiftende vagter.

Hans brev – som du gerne må dele med folk, der går op i sygeplejerskers løn - fortsætter nemlig således:

Når man skal tjene dette beløb

- Grunden til, jeg skriver, er, at jeg er regnskabsuddannet og derfor har gennemgået hendes oplysninger.

- Og det er vel sådan, at hvis en medarbejder i det private skal tjene dette beløb (575.000 kr.), må der vel også være nogle ulemper såsom ubetalt overarbejde, nattevagter eller andet.

- Medmindre man måler sig med højere uddannelser.

- Jeg har som sådan ingen holdning til en strejke, men jeg synes, debatten afspores, når man tror, at man tjener relativt mange penge - uden at man giver afkald på noget, skriver E., der har fået lov til at sende konens skatte-oplysninger. Oplysninger om udbetaling af indefrosne feriepenge og klip fra lønsedlen fra december er med.

Sygeplejeråd: Vi fokuserer på grundlønnen

Dansk Sygeplejeråd har i weekenden forklaret medlemmerne, hvorfor de mener, at der skal fokuseres på grundlønnen og ikke på grundløn plus tillæg osv., der ligger ud over grundlønnen. De skriver på Facebook:

- Vi har lagt en tekst på dsr.dk, som tydeligt viser grundlønnen i regionerne på lidt over 25.000.

- Og forklarer de øvrige mekanismer, som får Danmarks Statistik til at nå gennemsnitslønnen på de ca 40.000.

- Begge dele er jo korrekt - som de forskellige debattråde også viser, kan løn anskues på mange måder.

- Vi mener, at grundlønnen er den væsentlige at fokusere på nu, skriver sygeplejerådet, men hvad tænker du? Og har du en lønseddel, som du vil vise (gerne anonymt)? Og kan du huske den sygeplejerske, der i efteråret viste sin lønseddel til nationen! - hun blev nemlig bedt om at gå ned i løn?