Georg fik én på hovedet da han luftede hund: Politiet gør ikke noget

Det er ikke let for en almindelig borger at få systemet til at handle. Hvis man boede med en kendt person, ville det nok være anderledes, skriver Georg, der stadig har smerter.

- Hej.

- Hvor er retfærdig heden som almindelig borger?

- Jeg gik tur med min hund den 22-4 på stien i Toftlund. Min hund var i snor.

- Så møder vi en mand fra den anden gade med sin hund, der ikke er i snor. Hunden løber hen til mig og min hund. Jeg siger: Tag din hund i snor.

- Manden kommer så hen til mig, men i stedet for at tage sin hund, slår han 2 gange med knytnæver og 1 gang med en kæp.

Sådan indleder Georg J fra Toflund en mail til nationen! om den i hans øjne elendige og afvisende behandling han har fået af systemet, da han ville anmelde et overfald. Georg peger på, at han muligvis ville have fået en anden - og mere seriøs - behandling, hvis han havde boet sammen med en kendt person. En slet skjult henvisning til at justitsminister Søren Papes samlever blev taget meget seriøst, da han meldte en person for vold.

Georgs brev fortsætter således:

- Jeg vil kalde det vold, for jeg fik trykket ribben i venstre side, og jeg anmelder det til politiet, som skriver rapport den 23.4 om formiddagen.

- Men det han fortæller og det jeg siger, stemmer ikke overens.

- Der går nogle uger, og den 18-5 ringer jeg til Syd og Sønderjyllands politi i Esbjerg, der fortæller at sagen er opgivet på grund af beviserne, der er for små til en retssag.

- Jeg anker sagen til statsadvokaten i Viborg, og sender de beviser som jeg har, men så - i slutningen af juli - får jeg besked om at de også opgiver sigtelsen om vold. Også selv om de skriver, at manden har erkendt at have slået mig på hånden.

Sådan afviser Statsadvokaten Georgs sag

- Det er ikke let for en almindelig borger mod systemet. Noget andet er hvis man boede med en kendt person - så ville det nok være anderledes.

- Han går stadig med sin hund uden snor. Og han siger han blev frifundet for at slå Georg, skriver Georg, men hvad tror du?

Ville politiet behandlet Georgs anmeldelse anderledes, hvis han havde boet sammen med en kendt?