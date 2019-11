Georg uenig i kommunens gebis-regnestykke: Du ka' bare klage

- Jeg har ansøgt Silkeborg Kommune om tilskud til egenbetaling af et gebis.

- Jeg blev så ringet op af en medarbejder, som tilkendegav, at de ikke ville hjælpe, da mit rådighedsbeløb var for højt.

Blev snerpet af

Sådan indleder Georg J et brev til nationen! om den måde Silkeborg Kommune har behandlet hans ansøgning om betaling af et nyt gebis - og den måde de behandlede ham på, da han prøvede at gøre opmærksom på, at de havde begået en fejl. Georg er pensionist, og det er noget tid siden, han har haft regning i skolen, men han fandt en oplagt fejl i det budget, som kommunen havde lagt for ham. Og brugt som begrundelse for at afvise at give ham tilskud. Georgs brev - som nationen!har bedt kommune svare på ( se svaret nedenfor) - fortsætter nemlig således:

- Hun (medarbejderen fra kommunen red) nævnte, hvordan de havde regnet det ud og så svarede jeg, at sådan havde jeg altså ikke lært at regne i skolen.

- Jeg sagde, at min husleje altså er 6000, og ikke 2300 (som kommunen skriver i budgettet red).

Hvis du ikke er enig så klag

- Men så blev jeg snerpet af med beskeden om at de ville skrive til mig, og at jeg – hvis jeg ikke var enig – i afgørelsen, så kunne jeg bare klage.

- PS. Men det vil jo ikke ændre noget, da de igen vil gå ud fra de tal, der står på skemaet og fordi det er de samme folk. Som behandler sagen, som har lavet det i første omgang.

- Jeg nægter at tro at jeg er den eneste, der har været udsat for en afgørelse på falsk grundlag, og der er sikkert også mange, der ikke har mulighed for at se, om det opstillede regnskab er korrekt udført og dermed er nemme ofre.

Kommunen: Vi beklager

- Hvis jeg havde opstillet noget tilsvarende – bare med modsat fortegn for at vildlede til egen fordel – så ville jeg få en straffesag på halsen for dokumentfalsk. Nemlig, skriver Georg, der muligvis kan se frem til at få tilskud nu, hvor kommunen har set hans brev til nationen!:

- Georg J. har helt ret.

- Vi har begået en fejl ved at medregne hans boligstøtte to gange, og det beklager vi meget.

- Det er godt, at han har gjort opmærksom på det, og vi vil hurtigst muligt kontakte ham, så han kan få en ny beregning, og dermed en ny afgørelse på, om han er berettiget til at få et tilskud til sit nye gebis, skriver Hans Mogensen, der er kommunikationschef i Silkeborg Kommune, men hvad tror du?