Gerda blev bange da TDC aflyste aftale: Bruger det til at forbedre servicen

81-bruge Gerda lever et meget stille og roligt liv på Samsø, og skulle have haft sin fastnet telefon i går. Men den aftale kunne TDC ikke overholde, og så gik Gerdas svigersøn til nationen! Han kunne ikke lide, at hun - som falder og har haft flere blodpropper - ikke kunne ringe efter hjælp.

- Tusind TAK

- Nu virker telefonen.

Hun var rigtig bange

Sådan skriver Erik S, hvis svigermor Gerda, har været uden telefon siden i går - selvom TDC havde lovet at komme og installere en ny fastnet-telefon.

- Hvis jeg ikke havde kontaktet dig, var der intet sket før mandag.

- Hun snakker ikke med naboer, da husene er solgt som sommerhuse. Hun går og falder. Hun har brækket hoften og er blevet opereret. Hun er efterfølgende faldet igen.

- Hun snakker med en ældre mand på 93 år, som også er svagelig, men han boer i en anden by.

- Hun var rigtig bange, da hun ingen telefon havde, ingen forbindelse til omverdenen.

Og vi var nervøse - hun kan ikke finde ud af mobil

- Vi var nervøse fordi hun ikke kunne ringe efter hjælp. Hun har også haft flere blodpropper.

- Hun husker ikke godt mere. Hun kan kun finde ud af fastnetforbindelse. Mobil kan hun ikke finde ud af.

- Det er en måned siden hun lavede kontrakten med TDC, fortsætter Erik, der bad nationen! om hjælp til at ruske op i TDC - og det virkede. For selv om TDC havde udskudt installationen af Gerdas fastnet-telefon til mandag, så skriver TDC Group nu, at der er hul igennem. Og at de kan lære af Gerdas sag:

Bruger det til at forbedre servicen

- TDC Group har nu sørget for, at Gerda igen kan ringe ud fra sin telefon. Der kan være nogle mobiltelefoner, fx erhvervsløsninger, der kan ikke kan ringe til hende før mandag.

- Vi beklager naturligvis forløbet, og vi bruger oplevelsen til at forbedre vores service over for vores kunder.

- Det er vigtigt for os, at vores kunder kan føle sig trygge og stole på, at vi giver dem den forbindelse, som de har brug for, og som forbinder dem med andre mennesker.

Vi beklager endnu engang forløbet

- Da der er blevet bestilt bredsbåndstelefoni til kunden, vil der på mandag komme en tekniker og opsætte det. I den sammenhæng vil Gerda ikke kunne ringe ud fra kl. 8 af om morgenen, hvilket er helt normalt ved etablering af bredbåndstelefoni.

- Forbindelsen vil blive etableret, så snart teknikeren kommer, hvilket vil ske så tidligt som muligt. Vi forsøger at kontakte Gerdas svigersøn for at informere ham, da det er ham, der har kontaktet nationen!

- Vi beklager endnu engang forløbet, skriver TDC Group.