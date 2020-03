Gid fanden havde alle de TV-selskaber

- Gid fanden havde de rædselsfulde TV-selskaber.

- De er blevet for store, de har for mange penge og de vil blæse kunderne et stykke.

- Jeg kunne ikke se kampen (Barcelona - Real Madrid), da jeg er i nosee (yousee red).

- Selskabet der gør alt hvad kan for at smadre deres kunders tvoplevelse.

YouSee: Ingen aftale med Discovery

Mit temperament er ikke til streaming

Sådan skriver Søren B i en kommentar på nationen! om glæden ved at se sport på TV - og frustationen over antallet af TV-selskaber og TV-kanaler og TV-pakker og TV-abonnementer.

Og Søren er ikke den eneste, der synes at situationen er tæt ved at være uoverskuelig.

- Jeg ved snart ikke hvorfor jeg overhovedet gider se TV mere.

- Jeg har 'kun' den lille pakke hos Yousee, men mange programmer er gået over til at man skal ind på nettet for at se kanalerne og det står mit temperament ikke til.

De er grådige - og hvad bliver det næste?

- Jeg har adgang til TV2 ekstrakanaler, men der skal man hver gang indtaste oplysningerne for den kan åbenbart ikke gemme koderne og det er fuc.... irriterende, - TV2 sport X skal man så betale ekstra for, for at se fodbold, skriver nationens! 'ja,ja', og i en mail til nationen! klager Poul B også over situationen i sofaen:

- Indtil 2019 kunne man kun se La Liga på strive.

- Jeg blev derfor glad, da TV 2 i 2019 købte rettighederne og begyndte at sende en eller flere kampe på TV 2 sport lørdag aften.

- Men så pludselig her i 2020 flyttede TV 2 disse kampe over på TV 2 Play, og der gik kun én uge, så blev La Liga endnu engang flyttet, denne gang til TV 2 Sport X.

- Det kan ikke være rigtig, at vi forbrugere bare skal tilkøbe den ene kanal efter den anden for at tækkes TVselskaberne grådighed.

- Hvad bliver det næste de finder på, skriver Poul, men hvad tænker du?