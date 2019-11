Gider ikke de små: Sæt spærregrænsen op til fem procent

Heftig debat om det nye parti Fremad på nationen!, hvor de fleste har svært ved at se gode argumenter for flere partier. faktisk mener mange, at spærregrænsen bør være dobbelt så høj som idag.

- Spærregrænsen er nået! ... eller rettere: den skal hæves til 5%.

- Så vil kassetænkende, svært virkelighedsfornægtende enkelt(medie-kendte)personer afstå sig fra, at forstyrre den saglige debat.

- I fald denne stadig måtte forefindes... et sted.

Gider ikke små partier

Sådan skriver nationens! daBindegal i en af de mere end 1000 kommentarer, der er skrevet om den tidligere radikale-, borgerligt centrum-, liberal alliance-politiker Simon Emil Ammitbøll, der i dag meddelte, at han vil gå til valg for partiet Fremad. Og daBindegal er ikke den eneste, der synes, at der er ved at være for mange partier i Danmark.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille stifter nyt parti

Er det for let at komme i Folketinget i Danmark? Debatten raser efter Simon Emil Ammitzbøll i dag stiftede et nyt parti. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

- Gider ikke de små partier, som bare står og råber og stiller ufravigelige krav i en uendelighed.

De er der jo ikke for Danmarks skyld

- De er der jo ikke for politikens eller for Danmarks skyld, men udelukkende for at mele deres egen kage, skriver Xxs i en anden kommentar, og Fatdetnu M analyserer den tidligere indenrigsministers seneste træk således:

- Simon Emil har simpelthen udviklet en helt ny niche i dansk politik: 'Parti princip rouletten'.

- Når man er ved at løbe tør, så smider man bare det resterende på parti princip rouletten og ser hvor kuglen lander.

- Alt efter hvor godt man rammer, bliver man belønnet med x antal tusinde/millioner/milliarder, som man så kan leve godt af fremad rettet.

Principper og faste holdninger dur ikke

- Man skal blot være sikker på, at man ikke falder i 'holdnings eller princip fælden'. Det er et klart no go at have principper eller en fast holdning til noget som helst, for så ødelægger man jo mulighederne for at skifte parti/mening, når der skal nye indtægter til.

- På den måde kan man til hver en tid, stikke fingeren i jorden, checke hvad menings målingerne siger, at danskerne går op i, og derefter tillægge sig de 'rigtige meninger' så man kan suge på lappen de næste 4 år.

- Det er simpelthen for usselt og vi er nødt til at kigge på vores system.

Riskjær burde på alarmklokkerne til at ringe

- Alle alarmklokker bør jo også ringe når Klaus Riskjær, pludselig beslutter sig for at oprette et parti.

- Hvornår har den mand nogen sinde gjort noget som helst for andre end sig selv?

- Han har endda siddet i fængsel.

- Og nu har han så besluttet sig for at stille op igen alligevel, for det parti som han egentlig lukkede ned.

- Jeg gætter på at han har set alle de økonomiske fordele i politik, og derfor nu har besluttet sig for at det kan han jo lige så godt leve af, for det er i det mindst ikke ulovligt at skifte mening, skriver Fatdetnu M.

Hvad tænker du?

I vores nabolande er spærregrænserne i følge wikipedia lidt højere end i Danmark:

Sverige har 4 procent, Norge har også 4 procent og i Tyskland er den 5 procent.,