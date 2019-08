Gider ikke diskutere: Boligforening serverer kun halal til festen

Heftig debat om menuen til Vapnagårds jubilæumsfest på lørdag. Bestyrelsen har nemlig besluttet, at der kun skal være halal til de 4000 beboere.

- 2/3 dele af beboerne er etniske danskere.

- Hvorfor skal der så tages mere hensyn til mindretallet?

- Knæfald.

Vi skal spise noget alle kan lide

Sådan skriver Flemming R i en af de kommentarer, der er skrevet på Helsingør Dagblad om den store jubilæums-fest, Danmarks næststørste boligforening holder på lørdag. Bestyrelsen har nemlig besluttet, at maden udelukkende skal være halal - og henviser til at man 'ikke synes, vi skal diskutere al mulig forskellig mad':

- Det handler om, at vi får noget at spise, som vi alle kan lide og som vi alle kan være sammen om.

Og så kan de spise noget humus

- Hvis man ikke lige kan få en oksehakkebøf, så kan man jo spise noget humus, siger Vapnagårds formand til avisen, og forklarer, at der kun er kommet ganske få reaktioner fra de inviterede. men på den lokale avis' Facebook-profil, er der omvendt ganske meget gang i kritikken:

- Det er da helt absurd at bringe religion eller religiøse ritualer ind til et jubilæum i Danmark.

- Og endnu mere absurd er det at bibringe et ritual. der er beskrevet i koranen ind til en dansk jubilæums fest.

Er man bange for at støde nogen?

- Jubilæm kan være fint og danskerne tænker tilbage på de 50 år.

- Muslimerne tænker fremad og tænker om 50 år er dette vores, skriver Henrik A således, og Kenneth V er enig:

- Mig bekendt ligger Vapnagård stadigvæk i Danmark, så hvorfor udelukke svinekød.

- Er man bange for at støde nogen med det?

Muhammed: Svinekød til dem spiser det

- Man tilgodeser da kun ALLE beboerer ved at serverer noget svinekød også. Fx. ribbensteg og frikadeller. Først der tilgodeser man alle, skriver Kenneth, og på avisens Facebook-profil har Muhammed C skrevet den her:



- Jeg syntes, der skal være mad til alle.

- Også svinekød for dem der vil spise det :), skriver Muhammed, men hvad tænker du?