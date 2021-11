Gigant-firma gør 'hvide mænd' til et problem

- Den 200 år gamle virksomhed (State Street, med 39.400 ansatte globalt red.) har i lighed med finansielle institutioner verden over været domineret af hvide mænd.

- Det multinationale firma sigter nu mod at tredoble antallet af sorte, asiatiske og andre minoritetsansatte i ledende roller inden 2023.

- Og ledernes bonusser vil være lavere, hvis de ikke opfylder målene.

Den årlige evaluering

Sådan lød det i søndags i den store britiske avis The Sunday Times, der også havde talt med State Streets inklusions- og mangfoldighedschef Jess McNicholas.

Hun kunne oplyse, at banken stadig vil ansætte hvide mænd, men at de folk, der arbejder med og bliver målt på rekrutering, fremover bliver nødt til at sikre, at kvinder og kandidater fra etniske minoriteter bliver interviewet af et ansættelses-panel på fire til fem personer.

Dette inklusions-panal skal bestå af mindst én kvinde og ideelt set en farvet, når der skal besættes ledige mellem-leder stillinger.

Positiv diskrimination - endelig

- Alle vores ledere skal - ved den årlige evaluering - demonstrere, hvad de har gjort for at forbedre kvindelig repræsentation og antallet af kolleger fra etnisk minoritetsbaggrund, sagde Jess McNicholas The Sunday Times.

På avisen Dailymails-side har mere end 900 læsere efterfølgende deltaget i debatten. Og her er der ikke mange likes, til folk, der roser den store investeringsbank:

- Jeg synes det her lyder fantastisk.

- Positiv diskrimination, der gør op med at firmaet i årevis IKKE har ansat den bedste, men kun hvide mænd, skriver R Thomas, der har fået 987 negative g 38 positive reaktioner, men hvad tænker du?