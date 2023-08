Gigant-handel med Putin: Må godt

- Modi er en forræder af Ukraine - og den frie verden..

Må godt - og vil give rabat

Sådan skriver Mike D. i en Facebook-kommentar om at Indien - hvis præsident hedder Modi - ifølge nyhedsbureauet Reuters nu overvejer at udvide handelsrelationerne til Putin. Verdens folkerigeste land har nemlig store problemer med at skaffe fødevarer, og planen er at importere 8-9 millioner tons russisk hvede:

- Regeringen undersøger muligheden for import.

- Både gennem privat handel og regering-til-regering aftaler.

Og ingen restriktioner

- Rusland har tilkendegivet sin vilje til at tilbyde en rabat på de gældende markedspriser.

- Der er ingen restriktioner for eksporten af fødevarer fra Rusland, fortæller anonyme kilder i bl.a. det indiske embedsapparat til Reuters.

Putin sætter vild rekord

Annonce:

Olie strømmer ind i forvejen

Handlen vil - hvis den bliver gennemført - i runde tal omfatte cirka 10 procent af den russiske hvedeproduktion eller hvad der svarer til hele Danmarks årlige produktion. Det forlyder iøvrigt ifølge Hindustan Times, at Indien vil betale for hveden i amerikanske dollars - dollars Rusland har hårdt brug for.

I forvejen er Rusland storlevererandør af olie til Indien. Importen er tidoblet siden Ukraine blev invaderet og vesten indførte sanktioner, men hvad siger du til at Indien vil handle med Rusland?

Netto-ejer: Klar til at droppe Breezer