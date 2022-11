Gigant langer ud efter landshold

- Vi står for mangfoldighed – og fodbold er også mangfoldighed.

- Fifas skandaløse holdning er fuldstændig uacceptabel for mig som administrerende direktør for en mangfoldig virksomhed og som fodboldfan.

Helle Thorning-Schmidt, der er formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité, hævder, at DBU blev truet med karantæne til Simon Kjær, hvis han spiller med regnbuearmbind Helle Thorning: DBU blev truet med karantæne

Bare fedt

Sådan siger den tyske dagligvaregigant Rewes topboss Lionel Souque til avisen Bild, om at kæden nu dropper deres annonceringsrettigheder med det tyske fodboldsforbund, DFB, især i forbindelse med VM. Og standser salg af samlealbum med tyske spillere, og forærer dem væk i protest.

466.000 BIld-læsere stemte i går om, hvad Tysklands landshold burde gøre, nu hvor FIFA havde forbudt armbind. Rejs hjem, mente 48 procent, spil med armbind, mente 35 procent. Kun 17 procent synes spil uden armbind, er vejen frem. Screenshot fra Bild.de

Tysklands landshold havde - som Danmark - planer om at spille med et 'One love'-armbind i Qatar, men efter FIFAs trusler om straf, blev armbindet gemt væk. På Rewes Facebook-profil er der stor opbakning til beslutningen:

Respekt

- Fint bevis på at de nuværende fodboldinstitutioner er selvdestruerende.

- Hvis sponsorerne går nu, forsvinder magten, og chancen for, at fodbold kan gå tilbage til rødderne, øges.

- Tak til REWE for åbenbart at være de første store til at rykke grænserne for dette system, skriver Joachim L i en populær kommentar (66 likes) og Sabine K. fortsætter:

- Respekt!

- De fleste taler bare, du står ved det du siger. Bare fedt, skriver Sabine i en kommentar rettet direkte til direktøren, men hvad synes du?