Gigant truer: Øjeblikkelig konsekvens

Sådan skriver John H. i en kommentar på Lastbilmagasinets Facebook-profil om den blokade af danske motorvejstilkørsler og andre trafikknudepunkter vrede danske vognmænd planlægger i protest mod politikernes kilometerafgift. Og en melding fra transportgiganten Frode Laursen om, at de ikke støtter aktionen:

1700 medarbejdere

- Lad holdning.

- Bare kom i gang og støt op, i stedet for at lege hellige, skriver Peter L. i en anden kommentar, mens Per L. kun skal bruge ét ord til at komme med sin holdning om firmaet, der har 700 biler, 1700 medarbejdere og 1750 trailere i fem lande:

- Røv...., skriver Per.

Vi forventer du kører som normalt

nationen! har i dag set en mail, firmaets chauffører/vognmænd har modtaget om blokaden. En blokade Frode Laursen tager skarp afstand fra, og derfor ikke vil støtte på nogen måde. Og heller ikke synes deres chauffører/vognmænd skal støtte. De skriver:

- For at være helt tydelige:

- Vi kører som normalt mandag d. 15 maj, og forventer du kører som normalt. Ligesom vores kunder gør det.

Truer med øjeblikkelig konsekvens

- Vi forventer at myndighederne håndterer evt. ulovligheder, ligesom vi forventer det i alt almindelighed, hvis det skulle være nødvendigt.

- Bruges en Frode Laursen (logo)lastbil til en ulovlig demonstration/blokade, vil dette få en øjeblikkelig konsekvens, skriver Frode Laursen, og nationen! har ringet og skrevet til firmaet og bed dem forklare, hvad 'øjeblikkelig konsekvens' betyder.

Det vil firmaet ikke uddybe, men hvad siger du til de vrede vognmænd, der protesterer over at de skal overvåges og betale kilometerafgift fra 2025?