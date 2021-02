Giganter er klar: Bliver Europas største

- Det er et godt initiativ, hvor man akkumulerer energien.

- I stedet for for at sælge energi over grænserne til spotpris.

Sådan skriver Bent S i en kommentar på JV.dk om det anlæg til anslået 7,5 milliarder kroner, der er planer om at bygge i Esbjerg.

Anlægget - der er en såkaldt Power-2-X-fabrik - skal bruge den voldsomme mængde vindstrøm, der kommer fra danske vindmøller, og omdanne det til CO2-fri gødning og CO2-fri brændstof til skibsfarten.

Ærgerligt: Tyskland siger stop for dansk vindmøllestrøm

Fabrikken bliver Europas største, og måske var det derfor, at klimaminister Dan Jørgensen i dag (ifølge avisen) deltog i et pressemøde sammen med bygherren fondsforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), og Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), og Torben Möger Petersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Power-to-X: Sådan rejser du bæredygtigt til udlandet

Spændende

På jv.dk er Bent ikke den eneste, der glæder sig over planerne, som bliver støttet af danske erhvervsgiganter som DFDS, A.P. Møller, Danish Crown, Arla og DLG.

- Projektet lyder spændende, så støt op om det.

- Er tidligere esbjergenser, nu bosat i København, skriver Bodil J samme sted, og avisen har talt med Esbjergs borgmester, der kæmper for at gøre byen klimaneutral.

- Der er allerede investeret mange penge i indledende øvelser.

- Man må også huske på, at Esbjerg her har unikke fordele med sin placering med en stor havn, strømmen fra vindmøllerne ude på havet og en stor by, der kan varmes op med overskudsvarmen, siger Jesper Frost Rasmussen til avisen.

For meget strøm fra vind og sol

I går kunne Energinet fortælle, at der allerede er steder i Danmark - f.ex. på Lolland - hvor der er for meget strøm:

- På Lolland er der stor vækst i sol- og vindenergi.

- Øen kan allerede i dag producere langt mere strøm, end der kan bruges lokalt.

- Og med udsigt til endnu mere vedvarende energi presses også de kabler, der sender strømmen ud i resten af landet via transmissionsnettet, skrev Energinet således i en rapport, der bl.a beskrev, hvordan man kan bede vindmølleejere om at lukke ned for deres møller, når det blæser.

God løsning at lukke ned

- På Lolland opstår problemerne, når der både er fuld knald på vindmølleproduktionen og på solcellerne.

- Dette sammenfald sker sjældent, og det er altså relativt få timer, det drejer sig om, og her er det en samfundsøkonomisk god løsning at lukke en smule lokal produktion ned, sagde Thomas Dalgas Fechtenburg, ingeniør i Energinets afdeling for Fleksibilitet og Systemydelser, men hvad siger du?

Rolls Royce med gigantisk atomkraftplan