Gigantisk fund i Nordsøen

Danmark og Europa skal hurtigst muligt være uafhængige af russisk naturgas, siger statsministeren. Og klimaministerens løsning er mere vedvarende energi og langt mere effektiv udnyttelse af energien. Men hvad med bare at bruge dansk gas i stedet for russisk eller amerikansk?

- En af de efterforskningsboringer, der har påvist kulbrinter, er Danmarks hidtil dybeste boring Svane-1A.

- Brønden blev boret i tilladelse 4/98 i 2001/2002 - og fortrolighedsperioden på brønddata fra Svane-1A ophørte 17. juni 2008.

- Yderligere vurderinger kan meget vel påvise, at Svane-fundet kan udvikles til Danmarks største gasfelt.

Danmarks dybeste boring

Sådan skrev Energistyrelsen til Folketinget for 14 år siden - og nu hvor hele Europa skriger efter gas og ikke vil handle med Rusland, synes nationens! Morten L., at det må være på tide at få sejlet nogle flere gaspumper ud på Nordsøen. For dybt nede under havet er der gas til Danmarks forbrug de næste mange mange år:

- Svane-1A er boret i Tail End Graven i det nordøstlige område af den danske del af Central Graven

- Den blev boret som en lodret boring med et enkelt sidespor til en dybde af knap seks km og nåede et godt stykke ned i lag af senjurassisk alder.

- Som Danmarks hidtil dybeste boring giver Svane-1A vigtig information om efterforskningspotentialet i de dybe dele af den danske Central Grav.

Kan vise sig at være større end det største

- De gennemborede dele af reservoiret indikerer, at Svane fundet kan vise sig at være større end Tyra-feltet, der er det felt, der indtil videre har produceret mest gas i Danmark.

- Fortsætter reservoiret i Svane fundet endnu dybere, kan der ligge yderligere ressourcer gemt i undergrunden, skrev Energistyrelsen dengang, og ud over Svanefeltet er der også masser gemt i Xana-feltet, der ifølge Energiwatch er tre gange så stort som Tyra-feltet:

- De meget store kendte gasfelter kunne fint udbygges på relativt få år.

Dansk gas er bedre end amerikansk

- I stedet for at vi i Europa nu planlægger import af LNG (flydende naturgas i kæmpe tankskibe) fra bl.a. USA, skriver nationens Morten L., mens professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen mener, at gassen skal blive liggende:

- Det er en glidebane, hvis vi begynder at etablere ny fossil infrastruktur i Europa til milliarder af kroner.

- Vi har en klimakrise, der er meget alvorlig på lang sigt, så vi skal virkelig være påpasselige med permanent at sætte os fast i nye udvindinger af olie og gas i Europa, siger professoren til Energiwatch, men hvad siger du?