Gigantisk museums-projekt i København: Samlingen har internationalt format

Det gamle elværk Svanemølleværket i Københavns Nordhavn er udset til at huse et kommende museum for dansk teknologi- og industrihistorie

'Gjort rigtigt kunne det blive et fantastisk museum!'

Sådan skriver Klaus P. i en kommentar på Politikens Facebook-profil om de planer, folkene bag bla. Teknisk Museum i Helsingør nu lancerer om at flytte samlingen til Københavns Nordhavn og indrette et helt nyt og kæmpestort museum for dansk teknologi- og industrihistorie i Svanemølleværkets bygning.

Internationalt format

'Kunne det blive a la Tate Modern - med teknik i stedet for kunst? Og måske koncerter med elektronisk musik.'

'Ville da være fedt', skriver Michael D. i en anden kommentar. I alt har museumsopslaget fået mere end 400 likes.

Vi kan ikke formidle det ordentligt i dag

- Vi har altså en samling af internationalt format, som i dag ikke kan formidles eller opbevares ordentligt, argumenterer bestyrelsesformanden for Danmarks Tekniske Museum, Jørgen Lindegaard, for idéen over for Politiken, der i flæng nævner:

1. H.C. Ørsteds kompas, som han brugte, da han dokumenterede elektromagnetismen.

2. Valdemar Poulsens telegrafon fra 1898, som for første gang gjorde magnetisk lagring af lyd mulig og skabte grundlaget for alle verdens harddiske og kreditkort.

3. Niels Bohrs instrumenter.

4. Ellehammers flyvemaskine.

5. De første syv legoklodser fra 1958.

6. H.C. Andersens gækkebrev til hans personlige ven H.C. Ørsted.

65.000 gæster sidste år

65.000 gæster fandt vej til Teknisk Museum i Helsingør sidste år. I Stockholm besøgte 314.000 personer Sveriges tekniske museum i 2017, og i Oslo kiggede 288.000 på norsk teknik. I London kan Science Museum trække hele 3,2 millioner besøgende.

65.000 gæster fandt vej til Teknisk Museum i Helsingør sidste år. I Stockholm besøgte 314.000 personer Sveriges tekniske museum i 2017, og i Oslo kiggede 288.000 på norsk teknik. I London kan Science Museum trække hele 3,2 millioner besøgende.

Pia M. - som er en af de få af Politikens Facebook-venner, der ikke umiddelbart støtter projektet - synes hellere, den 22.000 kvadratmeter store bygning skulle bruges til at løse et boligproblem:

'Byg det om til et kollegium i stedet.'

'Det er der mere brug for i København end et teknisk museum', skriver hun. Men hvad mener du - og har du en god idé til, hvad et gigantisk dansk teknologi og industrihistorisk museum kunne udstille?