Gigantisk underskud truer

Politikerne på Christiansborg vil bygge to energiøer - én ud for Bornholm og én i Nordsøen. Men nu ramler økonomien i begge projekter

- Der er behov for nærmere afklaring af projektets økonomi og behov for finansiering.

- Det taler vi med aftalepartierne om i forhandlingslokalet.

Verdens mest idiotiske ide

Statstilskud på 31 milliarder

Sådan skriver klima-, energi-, og forsyningsminister Lars Aagaard til Politiken.dk, der har set et notat fra Lars' egne eksperter i Klimaministeriet, der viser, at alene Energiø Bornholm kræver et statstilskud på 31,5 milliarder kroner over 20 år for at blive til virkelighed.

Utryg nabo: Det er kæmpebygninger

Det svarer til halvdelen af prisen for at opføre og drive de cirka 200 kæmpevindmøller omkring Bornholm og kablet, som skal forbinde dem med Sjællands elnet. Ifølge den oprindelige plan skulle Energiø Bornholm ikke koste staten penge.

Annonce:

Fra overskud på 16 til underskud på 12 - milliarder

Og som om det ikke var nok, så skriver Ingeniøren, at den energiø politikerne vil bygge i Nordsøen også ligner en underskudsforretning.

Øen vil give et projektøkonomisk underskud på 12 milliarder kroner, skriver mediet, der minder om at forventningen - da projektet blev præsenteret i 2020 - ville give et overskud på 16 milliarder kroner. Altså en forskel på hele 28 milliarder:

Norsk minister: Åbner for atomkraft

Et demokratisk problem

- Samtlige aftaler om energiøen rummer en forudsætning for, at øerne skal være rentable.

- Demokratisk har regeringen og dens aftalepartier derfor et stort problem, når de frem til den modsatte konklusion uden at melde det ud til borgerne, siger Frederik Læssøe Nielsen, der er seniorøkonom ved Kraka Advisory, til Ingeniøren, men hvad synes du?