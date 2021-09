Gigantisk vindmølleproblem: Møg torsdag

- Bliver rigtig spændende at følge.

- Alle energiopbevaringsløsninger er velkomne.

Vi stopper møllerne når det blæser for meget

Sådan skriver Thomas R i en af de kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de tanke fyldt med småsten, der nu skal opføres på Lolland.

Stenene - som er af typen basalt - skal nemlig opvarmes af den overskudsstrøm, der bliver lavet når øens grønne energi-anlæg er i sving. Ifølge DR producerer øens 200 landvindmøller, havvindmølleparken og de mange solcelleparker helt op til otte gange så meget grøn energi, som der er brug.

Planen er at varmen fra stenene omdannes til strøm, der kan bruges, når det ikke blæser:

- Vi køber energi fra udlandet, hvis det ikke blæser, eller solen ikke skinner.

- Samtidig er vi faktisk nødt til at stoppe vindmøllerne, når det blæser for meget, fordi vi ikke kan komme af med strømmen.

Det løser vi med et energilager

- Det problem løser vi ved at lave et energilager, der kan gemme det, når der er meget strøm, og levere det tilbage til energinettet, når der ikke er så meget strøm, siger Henrik Stiesdal, der har udviklet metoden i Stiesdal Storage Technologies til DR Sjælland.

Et kig på Danmarks elproduktion her torsdag formiddag viser, at vores mange vindmøller lige nu kun producerer 51 MW - svarende til cirka 1,1 procent af danskernes elforburg. Og at vi derfor må importere over halvdelen af strømmen fra især Norge:

Screenshot fra energinet.dk. kl. 10.02 torsdag d. 2.9.2021

Det er energiselskabet Andel, der står for opførslen af de store sten-tanke, der vil være i drift fra sommeren 2022. Du ka' se mere om projektet her.

- Den model har været kendt i mange år og har vel en virkningsgrad på omkring 30 % alt efter hvor længe det skal gemmes.

- Gad vide hvornår vores politikere opdager den grønneste energiform der findes A-KRAFT, skriver Per L. i anden kommentar på DRs Nyheder, men hvad tænker du?