Gigantmøller sat på pause

Vindmølleindustrien vil gerne have et tredje testcenter, hvor møller på op til 450 meter, skal vise, hvad de kan, før de opstilles på havet i Danmark og i udlandet. Men testcenteret er løbet ind i problemer

- Det er meget svært at finde et område i Danmark, der uden problemer kan anvendes til et tredje testcenter for store vindmøller.

Vi vender bunken

- Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu er enige om at bede Plan- og Landdistriktsstyrelsen om at vende bunken og se på, om nogle af de første områder, som blev sorteret fra, alligevel kan bruges.

Vrede jyder: Byg dem i København

Før vi eventuelt går videre

- Det er vigtigt, at vi er helt sikre på, at vi har undersøgt alle reelle muligheder, før vi eventuelt går videre med konkrete miljø- og habitatkonsekvensvurderinger.

Sådan siger minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, nu om det tredje testcenter den danske vindbranche har på ønskelisten. Et center, der skal have plads til 450 meter høje vindmøller.

For de områder vindbranchen og myndighederne havde udset sig - tre områder i Nordjylland ved Store Vildmose og tre områder i Sønderjylland ved Vadehavet - har mødt så meget modstand fra naturelskere, at der nu skal ledes efter alternativer.

Vindmøller i Vildmosen?: Ulla gyser

- Når man har været en tur i Tyskland, ser man hvordan de har spoleret naturen med hobetal af møller.

