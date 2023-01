Gik amok: Nærmest rent fedt

- Hvorfor bruge CO2 på at hente kød fra Japan ??

- Når vi har så fine muligheder for dansk kød

Come on

Sådan skriver Ib R. i en af de - hold fast - 3400 kommentarer, der er skrevet om en sending japansk fuldblods wagyu - mørbrad, filet og ribeye - på slagterforretningen Kødrigets Facebook-profil de seneste dage.

For kødet - der blev solgt for 1.210 kr for et kilo - blev revet væk. Og Pradeep er ikke den eneste, der undrer sig:

- Fatter seriøst ikke hvorfor folk synes, det er så lækkert med alt det fedt

- Kan godt være smagen sidder i fedtet, men come on.

Sådan havde jeg det også, men så ....

- Det er jo nærmest rent fedt - og så til en pæn overpris, skriver Pradeep A således i en kommentar, der har fået 26 likes. Og den svarer Kasper G. på sådan her: Andreasen

- Pradeep - sådan havde jeg det også. Indtil jeg smagte det!

- Så lover jeg dig for, at piben får en anden lyd, skriver Kasper, men hvad tænker du?