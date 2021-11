Gik helt galt: Det gør regionen ikke mere

- Min kæreste og jeg tog til Tagensbo skole i går. Der skulle være et pop-op-vaccinested.

- Vi ankom kl. 14.45 – et kvarter før åbningstid – og venteværelset (en stor hal) var et kaos uden lige.

Der var nok 300 i kø

- Jeg vil mene der var omkring 300 mennesker, som sad eller stod. Mange var ældre, og adskillige havde stok, altså dårligt gående.

- Min kæreste, der skulle have sit tredje stik, bruger også stok.

- Selv om det så håbløst ud satte vi os ned.

Sådan indleder Annette A et brev til nationen! om viljen til at blive vaccineret – og uviljen over at udsætte sig selv for en meget lang ventetid i selskab med en hel masse andre mennesker. Annette og Jonathan spurgte nemlig – da de havde fået en stol - en medarbejder om, hvor lang tid de skulle vente, og svaret var, at det kunne medarbejderen ikke svare på, da det var kommet helt bag på vaccine-personalet, at der ankommet så mange mennesker.

Medarbejderne vidste meget lidt

nationen! har bedt Region Hovedstaden om at svare på, hvordan de selv synes vaccinations-udrulningen fungerer – og om der er er noget i forbindelse med bl.a. pop-up-stederne, der kan forbedres, og deres svar kan du se nedenfor. Annettes brev fortsætter nemlig således:

- Min kæreste og jeg ventede så ca. 30 minuntter, og nu spurgte jeg så en medarbejder om de havde nok vaccine til alle de mennesker, der var kommet?

- Det kunne medarbejderen heller ikke svare på, men da fik at vide, at der kun var 4 personer der vaccinerede, og at de lukkede kl.20.00, uanset om der sad mennesker og ventede på at blive vaccineret, opgav vi og gik hjem.

Vi gik hjem og var gale

- Temmelig frustrerede og gale, skriver Annette, der krydser fingre for at Bella Centret & Kødbyen åbner, da der her er større kapacitet.

Region Hovedstaden har læst Annettes brev, og de har sendt dette svar:

- Jeg har læst Annette & Jonathans brev og jeg beklager, at de har haft sådan en dårlig oplevelse. Det er bestemt ikke i orden.

- Tagensbo Skole er et af de steder, hvor vi har haft pop up-vaccination, og vores erfaring er, at det gav en dårlig oplevelse for borgerne, når de blot kunne møde til vaccination uden tidsbestilling – præcis som også Annette og Jonathan har haft.

Skidt oplevelse - også for medarbejderne

- Der kom rigtig mange mennesker til vaccination – og det er selvfølgelig dejligt – men det var svært at styre vaccinationerne på de ofte meget små steder, som vi havde fået anvist til vaccination.

- Det gav en skidt oplevelse for borgerne og også for vores medarbejdere, som virkelig har forsøgt at gøre det så godt de kunne under et stort pres.

- Derfor har vi nu lukket for pop up-vaccination og indført tidsbestilling, så alle fremover skal bestille tid til vaccination på vacciner.dk.

- På den måde undgår vi så vidt muligt kø og ventetid og dårlige oplevelser som den, Annette og Jonathan har haft.

Regionen har ni store centre - og kommunerne har 20

- Regionen har lige nu ni store vaccinationscentre – og mindst et yderligere på vej. Desuden har vi omkring 20 faste, kommunale vaccinationssteder, skriver Region Hovedstaden til nationen!, og oplyser at de eneste, som kan møde op til vaccination uden tidsbestilling, er borgere, som skal have deres første vaccinestik.

Og at Region Hovedstaden om en uge skal kunne vaccinere op mod 100.000 borgere om ugen, og derfor er i fuld gang med at øge kapaciteten.