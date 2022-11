Gik helt galt for træpillefyr

Træpiller er blevet dyrere, og derfor fyrede manden op med spånplader. Nu er han sigtet to gange for overtrædelse af beredskabsloven

- Undskyld mig, men hvordan får man en spånplade ned i et pillefyr?

Sådan skriver Henning C. i en af de 63 kommentarer, der er skrevet på TVMidtvests Facebook-profil om en 62-årig pillefyrsejer, der på tre dage har haft besøg af brandvæsenet pga af kraftig røgudvikling.

Husejer troede, han skulle spare penge nu

Brand og røg

Første gang søndag, anden gang tirsdag aften. Begge gange kunne brandvæsenet konstatere, at der var fyret med spånplader:

- At bruge spånplader til at fyre op med er ikke efter hensigten med et træpillefyr, så der opstod brand og kraftig røgudvikling igen, fortæller Niels Bach fra Lokalpolitiet i Skive til TVstationen, der også kan afsløre at manden er sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. To gange endda.

Ingen rør min ovn

For dumt

Der er i omegnen af 100.000 danske boliger, der har træpillefyr, og priserne på træpillerne er steget voldsomt - ligesom alt andet. Men læser man videre i kommentarerne, så er der ikke megen forståelse for den 62-årige:

- Det miljøsvin burde også have en bøde for at fyre med spånplader, skriver Frank C. således, og Birger M. er enig:

- Spånplade er limtræ. Det sku da for dumt, skriver Birger, men hvad siger du?

