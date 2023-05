Gik helt galt: Må ikke ske

- Det er skæbnens ironi.

- Det må bare ikke ske.

- Det gjorde det så, og jeg er glad for, at man vurderer, at det kan ordnes.

Henning Wollsen fulgte med i løbet af dagen. Privatfoto

Kommunen har bevilget 1,8 millioner

Sådan siger Signe Bekker, formand for Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg til TVSyd om det uheld, der skete i dag, da det meget omdiskuterede kunstværk Telemuren, blev kørt ind i Aabenraa.

Håber på forsikringen

For dele af den 45 meter lange mur gik i stykker, da bilen drejede om hjørnet ved Løvbjerg Supermarkedet. Så nu er muren - der har stået på lossepladsen i Sdr. Hostrup i 15 år, fordi den stod i vejen for en byfornyelse - blevet et endnu større puslespil, som Signes billeder fra i dag viser:

- Bevillingen er på 1,8 mio, heraf 0,5 mio til uforudseelige udgifter.

Annonce:

- Uheldet i dag tænker jeg dog finansieres af forsikringsmidler, skriver Signe til nationen!, men ser man på de kommentarer, der er skrevet om muren og uheldet på TV Syds Facebook-profil, så kunne kommunen have sparet pengene:

Også da det gik galt i svinget ved Løvbjerg Supermarked. Privatfoto: Henning Wollsen

Betonfyld

- Smid nu det lort ud og brug pengene på de borgere, der har brug for det, skriver Lars J. i en kommentar, og den er Jesper H. enig i:

- Noget gammelt biiiiiiiiiib som skulle have været knust og brugt som fyld i enten beton eller til veje, inden asfalten kommer på, skriver han, mens andre - bla. folk fra foreningen Telemurens venner - glæder sig til den kommer på plads på en placering bag Sønderjyllandshallen.